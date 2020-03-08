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Марокканский авиаперевозчик приостановил полеты в Милан и Венецию
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РИА Новости

Марокканский авиаперевозчик приостановил полеты в Милан и Венецию

18:08 08.03.2020 (обновлено: 18:12 08.03.2020)
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© Flickr / abdallahhЛайнер авиакомпании Royal Air Maroc
Лайнер авиакомпании Royal Air Maroc
© Flickr / abdallahh
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Государственная авиакомпания Марокко Royal Air Maroc, являющаяся крупнейшей в стране, приостанавливает полеты в итальянские города Милан и Венецию в связи с распространением коронавируса, сообщает марокканское агентство MAP со ссылкой на заявление авиакомпании.
Сообщается, что все рейсы Royal Air Maroc в Милан и Венецию приостанавливаются с воскресенья.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.
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