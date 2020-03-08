Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сенатор Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву

"Ну, у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал. <…> Информацию берут из интернета", — сказал Клинцевич телеканалу "360".

Он отметил, что следственная группа засекретила свидетелей и теперь нагнетает обстановку перед завершением процесса.

Сенатор обратил внимание на нестыковки и странные решения в действиях Совместной следственной группы (ССГ). Кроме того, Клинцевич ожидает реакции МИД на попытки ССГ связаться с проживающими в России свидетелями в обход установленной процедуры.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что ССГ рассматривала возможность выйти на российских свидетелей по делу, нарушив суверенитет страны.

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.

Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.

Расследование ведет Совместная следственная группа, России не дают в нем участвовать. Кроме того, Нидерланды отказались принять во внимание информацию о крушении, переданную российской стороной.

Следствие утверждает, что Boeing сбили из комплекса "Бук" , принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.

В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.