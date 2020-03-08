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2020-03-08T18:42+0300
https://ria.ru/20200308/1568321809.html
Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"
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РИА Новости

Клинцевич заявил, что следствие по MH17 "пошло по беспределу"

18:02 08.03.2020 (обновлено: 18:42 08.03.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкПредставление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах
© РИА Новости / Максим Блинов
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Представление доклада об обстоятельствах крушения лайнера Boeing 777 Malaysia Airlines (рейс MH17) в Нидерландах. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Сенатор Франц Клинцевич прокомментировал сообщения о том, что следователи по делу о крушении малайзийского "Боинга" в Донбассе планировали выйти на российских свидетелей, не поставив в известность Москву.

"Ну, у них там не все благополучно с доказательной базой. Все их действия пойдут по беспределу. Этот сознался, тот сказал. <…> Информацию берут из интернета", — сказал Клинцевич телеканалу "360".

Он отметил, что следственная группа засекретила свидетелей и теперь нагнетает обстановку перед завершением процесса.
Сенатор обратил внимание на нестыковки и странные решения в действиях Совместной следственной группы (ССГ). Кроме того, Клинцевич ожидает реакции МИД на попытки ССГ связаться с проживающими в России свидетелями в обход установленной процедуры.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что ССГ рассматривала возможность выйти на российских свидетелей по делу, нарушив суверенитет страны.
Место крушения малайзийского лайнера Boeing 777 в районе Шахтерска
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Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Крушение MH17

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли.
Киев обвинил в катастрофе ополченцев Донбасса, но те заявили об отсутствии средств, которые позволили бы сбить самолет на такой высоте.
Расследование ведет Совместная следственная группа, России не дают в нем участвовать. Кроме того, Нидерланды отказались принять во внимание информацию о крушении, переданную российской стороной.
Следствие утверждает, что Boeing сбили из комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде из Курска. Его якобы доставили из России, а потом вернули обратно.
В июне 2019 года ССГ назвала имена четырех человек, которых считает причастными к доставке "Бука" на позицию и удару по Boeing. Это россияне Игорь Гиркин, Сергей Дубинский, Олег Пулатов и украинец Леонид Харченко. При этом в качестве доказательств использовалась информация из сомнительных источников, например фотографии из соцсетей, уже известные выдержки из интервью Гиркина и Бородая и новости из интернета.
Судебный процесс по делу, в котором значатся четыре фигуранта, начнется в Гааге 9 марта.
На месте крушения малайзийского самолета Boeing 777 в районе города Шахтерск Донецкой области
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РоссияMH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)ДонбассФранц КлинцевичАвстралияМалайзияНидерландыУкраина
Популярные комментарии
Главный источник информации украинские социальные сети - об этом сами следователи говорили в 2014 году. Тот факт что украинские социальные сети напрямую управляются несколькими Центрами информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) -- следователей не смущает совсем.
8 марта, 18:42
Фома Фомич
5100004
"Беспредел" - естественная среда, в которой проводятся расследования любых, сфабрикованных спецслужбами Запада фейковых событий о причастности субъектов России к нарушению национальных или международных норм права в его же интерпретации. Беспределом сопровождалось расследование "о вмешательстве России "в президентские выборы США 2016 года, в атмосфере беспредела проходило расследование "отравления" Скрипалей в английском Солсбери, беспределом окрашены все расследования ОЗХО "использования" Дамаском химического оружия против мирного населения. Проведенное по беспределу следствие по MH17 подготавливает новый, самый мощный этап демонизации России, опасно совпадающий с подготовкой президентурой В.Зеленского выхода Киева до конца 2020 года из Минских соглашений.
8 марта, 19:09
vv.p.neznamov
4500004
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