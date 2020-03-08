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Греция сообщила о семи новых случаях коронавируса
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РИА Новости

Греция сообщила о семи новых случаях коронавируса

17:59 08.03.2020 (обновлено: 18:00 08.03.2020)
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© REUTERS / Alexandros AvramidisЛюди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция
© REUTERS / Alexandros Avramidis
АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. В Греции подтверждены семь новых случаев заболевания коронавирусом, по всей стране вводятся меры профилактики распространения заболевания, сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.
Всего в Греции выявлено 73 случая инфицирования.
Шесть из семи новых случаев заболевания эпидемиологически связаны с ранее подтвержденными случаями, сообщил Циодрас.
"Передача нового коронавируса идет по всему миру. Вся Европа находится в эпидемической фазе множественного ввоза заболевания с последующей передачей населению", - сказал представитель минздрава.
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По его словам, на данном этапе все меры направлены на защиту уязвимых групп от потенциального распространения заболевания.
Ранее экстренные меры были введены в двух районах Пелопоннеса и на острове Закинтос.
"Объявлены дополнительные меры предосторожности, направленные на ограничение вероятности распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и, в первую очередь, на защиту уязвимых групп населения", - заявил Циодрас.
Он сообщил, что эти меры включают приостановление работы центров защиты пожилых граждан по всей стране на четыре недели, любых конференций и форумов на территории Греции в течение следующих четыре недель, всех школьных экскурсий по стране на две недели.
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Все спортивные мероприятия в течение следующих двух недель будут проходить за закрытыми дверями без зрителей, сказал представитель минздрава.
Меры вступают в силу с понедельника, 9 марта, и будут изучены до истечения срока их действия.
"Что касается учебных заведений всех уровней, то превентивное приостановление их работы изучается в каждом конкретном случае в зависимости от результатов отслеживания контактов заболевших", - сообщил Циодрас.
Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии. Большинство заболели во время путешествия к святым местам в Израиль и в Египет.
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