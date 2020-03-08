Греция сообщила о семи новых случаях коронавируса

Люди, одетые в защитные маски, около больницы AHEPA, где проходит лечение первый пациент с подтвержденным коронавирусом в Салониках, Греция

АФИНЫ, 8 мар - РИА Новости. В Греции подтверждены семь новых случаев заболевания коронавирусом, по всей стране вводятся меры профилактики распространения заболевания, сообщил в воскресенье представитель министерства здравоохранения по новому коронавирусу, профессор Сотирис Циодрас.

Всего в Греции выявлено 73 случая инфицирования.

Шесть из семи новых случаев заболевания эпидемиологически связаны с ранее подтвержденными случаями, сообщил Циодрас.

"Передача нового коронавируса идет по всему миру. Вся Европа находится в эпидемической фазе множественного ввоза заболевания с последующей передачей населению", - сказал представитель минздрава.

По его словам, на данном этапе все меры направлены на защиту уязвимых групп от потенциального распространения заболевания.

Ранее экстренные меры были введены в двух районах Пелопоннеса и на острове Закинтос.

"Объявлены дополнительные меры предосторожности, направленные на ограничение вероятности распространения эпидемии коронавируса в нашей стране и, в первую очередь, на защиту уязвимых групп населения", - заявил Циодрас.

Он сообщил, что эти меры включают приостановление работы центров защиты пожилых граждан по всей стране на четыре недели, любых конференций и форумов на территории Греции в течение следующих четыре недель, всех школьных экскурсий по стране на две недели.

Все спортивные мероприятия в течение следующих двух недель будут проходить за закрытыми дверями без зрителей, сказал представитель минздрава.

Меры вступают в силу с понедельника, 9 марта, и будут изучены до истечения срока их действия.

"Что касается учебных заведений всех уровней, то превентивное приостановление их работы изучается в каждом конкретном случае в зависимости от результатов отслеживания контактов заболевших", - сообщил Циодрас.

Первый случай заражения в Греции был выявлен 26 февраля в Салониках у 38-летней женщины, которая приехала из Италии . Большинство заболели во время путешествия к святым местам в Израиль и в Египет

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.