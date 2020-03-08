Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский юморист, сценарист и продюсер Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.

"Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который мы все недавно увидели", — говорит Слепаков на опубликованном в инстаграме видео.

Юморист записал композицию от лица девушки, которая в грубой манере требует от своего возлюбленного подарков: сумку и похода в кино на фильм про любовь — "чтобы доброта с экрана лилась".

"Скорее поздравь меня, мразь!" — говорится в припеве.

В конце песни девушка сообщает о желании выйти за мужчину замуж и родить от него детей. При этом героиня композиции всячески оскорбляет избранника.

В завершение Слепаков обращается к человеку за кадром со словами: "Ну что, ты сняла меня, мразь?"

В середине февраля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Яна Данькова кричит на таксиста, бьет его по плечам и оскорбляет, называя "мразью" и требуя довезти до места, где ее "ждут люди".