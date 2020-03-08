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2020-03-08T17:47+0300
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Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта
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РИА Новости

Слепаков записал провокационную песню к 8 Марта

17:47 08.03.2020
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкСемен Слепаков
Семен Слепаков
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Российский юморист, сценарист и продюсер Семен Слепаков записал посвященную 8 Марта песню, в которой высмеял недавний инцидент с фитнес-тренером Яной Даньковой, накричавшей на таксиста в Подмосковье.
"Я считаю, что в наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам свои желания самым эффективным способом, который мы все недавно увидели", — говорит Слепаков на опубликованном в инстаграме видео.
Продюсер Семен Слепаков
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Юморист записал композицию от лица девушки, которая в грубой манере требует от своего возлюбленного подарков: сумку и похода в кино на фильм про любовь — "чтобы доброта с экрана лилась".
"Скорее поздравь меня, мразь!" — говорится в припеве.
В конце песни девушка сообщает о желании выйти за мужчину замуж и родить от него детей. При этом героиня композиции всячески оскорбляет избранника.
В завершение Слепаков обращается к человеку за кадром со словами: "Ну что, ты сняла меня, мразь?"
В середине февраля в социальных сетях появилась видеозапись, на которой Яна Данькова кричит на таксиста, бьет его по плечам и оскорбляет, называя "мразью" и требуя довезти до места, где ее "ждут люди".
По словам фитнес-тренера, водитель намеренно не трогался с места, а ехать быстрее соглашался "только за отдельную плату". Кроме того, она заявляла, что в пути мужчина хамил ей и пригрозил высадить.
Телеведущий Иван Ургант
14 февраля, 04:50
Ургант высмеял фитнес-тренера, накричавшую на таксиста
491147101168
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КультураШоу-бизнесСемен СлепаковМеждународный женский деньМосковская область (Подмосковье)Общество
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