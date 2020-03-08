Власти ряда областей Италии установили карантин для приезжих с севера

Правительственный декрет в главе, посвященной новой зоне на севере Италии, предписывает не выходить из дома людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5. В строгой домашней изоляции должны оставаться помещенные в карантин из-за вируса или показавшие положительные тесты. В Ломбардии и 14 провинциях в соседних регионах прекращены все спортивные соревнования. Рестораны и бары будут работать до шести вечера и только при соблюдении дистанции между посетителями.