В Великобритании количество зараженных коронавирусом выросло до 273

"По данным на 9.00 (12.00 мск) 8 марта анализы на коронавирус в Британии взяты у 23 513 человек, из низ 23 240 дали отрицательный результат, 273 подтвердились как положительные. Двое пациентов, у которых ранее был обнаружен коронавирус, скончались", - говорится в заявлении.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 413 человек.