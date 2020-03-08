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2020-03-08T17:54+0300
https://ria.ru/20200308/1568320628.html
Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков
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РИА Новости

Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков

17:13 08.03.2020 (обновлено: 17:54 08.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
КЕМЕРОВО, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной" рассказал, почему предложил ограничить количество президентских сроков в России.
Фрагмент интервью показали в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1".
Глава государства напомнил, что сейчас рассматриваются поправки в Конституцию и звучит много разных предложений, в том числе убрать ограничение на количество президентских сроков.

"Но все-таки, на мой взгляд, чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено".

Президент РФ Владимир Путин во время встречи с представителями общественности Ивановской области
Владимир Путин
При этом он напомнил, что в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет ничего необычного.
"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах (США. — Прим. ред.), с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество раз можно было избираться", — заключил Путин.
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В январе глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.
В частности, президент предложил закрепить требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.
Путин также предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух президентских сроках подряд.
В Госдуме поддержали предложение провести голосование 22 апреля, этот день будет нерабочим.
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205698922140
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РоссияКонституция РФВладимир Путин
Популярные комментарии
могут, но нужно быть слепым кротом и не видеть, что его время ушло. Он много наворотил за последние 6 лет, пора на пенсию.
8 марта, 18:30
аSа7 S
242200037
и мне как раз было 15 лет )) тоже за Путина! мы помним прекрасно что было раньше, и как все преобразилось !
8 марта, 18:25
Даша Светлая
4521046133
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