Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков

КЕМЕРОВО, 8 мар — РИА Новости. Владимир Путин в интервью для документального проекта "Пролетев над бездной" рассказал, почему предложил ограничить количество президентских сроков в России.

Фрагмент интервью показали в программе "Вести недели" на телеканале "Россия 1"

Глава государства напомнил, что сейчас рассматриваются поправки в Конституцию и звучит много разных предложений, в том числе убрать ограничение на количество президентских сроков.

"Но все-таки, на мой взгляд, чтобы гарантировать сменяемость власти, а для такой страны, как наша, это важно, все-таки лучше, если количество сроков избрания президента будет ограничено". Владимир Путин

При этом он напомнил, что в неограниченном количестве сроков, на которые может избираться президент, нет ничего необычного.

"Во многих странах нет никакого ограничения по срокам избрания президента. На Западе, в тех же Штатах ( США . — Прим. ред.), с исторической точки зрения совсем недавно это было отменено. Рузвельт избирался четыре раза, неограниченное количество раз можно было избираться", — заключил Путин.

В январе глава государства внес в Госдуму законопроект о поправках к Конституции. Изменения направлены на развитие положений, закрепляющих основы конституционного строя, права и свободы человека и гражданина. Нижняя палата поддержала документ в первом чтении.

В частности, президент предложил закрепить требование не иметь иностранного гражданства и вида на жительство к лицам, занимающим в России важнейшие должности, включая премьера, министров и губернаторов.

Путин также предложил ужесточить требования к кандидатам на пост президента: они должны проживать в России не меньше 25 лет и никогда не иметь другого гражданства. Также поправкой исключается оговорка о двух президентских сроках подряд.