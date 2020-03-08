МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
По ее словам, в случае если родители не могут объяснить негативные аспекты подобных отношений, то им стоит применить физическую силу и "объяснять по-плохому".
"Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?" — заявила Сябитова в комментарии "Говорит Москва".
Телеведущая добавила, что подобная форма отношений "вредит, как правило, женщине".