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Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство
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РИА Новости

Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство

17:09 08.03.2020 (обновлено: 18:37 08.03.2020)
16013
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкТелеведущая Роза Сябитова
Телеведущая Роза Сябитова
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеведущая Роза Сябитова призвала наказывать россиянок ремнем за сожительство без официальной регистрации брака.
По ее словам, в случае если родители не могут объяснить негативные аспекты подобных отношений, то им стоит применить физическую силу и "объяснять по-плохому".
"Если любовь не работает, я имею в виду хорошие отношения, может, ремень взять?" — заявила Сябитова в комментарии "Говорит Москва".
Телеведущая добавила, что подобная форма отношений "вредит, как правило, женщине".
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Обсудить 51
РоссияРоза СябитоваОбщество
Популярные комментарии
Отвезите её в дурку
8 марта, 17:16
Василий Ребус
103900116
Как то Сябитова очень вальяжно рассказывала как ее 19 летний сын живёт с 42хлетней женщиной.....а чё, она его всему научит.....и как расценить этот пассаж с нынешним высказыванием
8 марта, 19:12
Tatiana Solo
81152004
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