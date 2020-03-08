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Врачи установили состояние госпитализированных из бассейна в Кемерово
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РИА Новости

Врачи установили состояние госпитализированных из бассейна в Кемерово

17:04 08.03.2020 (обновлено: 17:56 08.03.2020)
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© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкОфтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
Офтальмологическая операция в больнице №2 г. Белгорода
© РИА Новости / Антон Вергун
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КЕМЕРОВО, 8 мар - РИА Новости. Признаков отравления хлором у троих госпитализированных из бассейна "Сибирь" в Кемерово, где произошла утечка хлорсодержащей жидкости, не выявлено, сообщил РИА Новости пресс-секретарь регионального центра медицины катастроф Антон Дужик.
Ранее сообщалось, что утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды, из бассейна были эвакуированы 30 человек, на месте работало одно отделение сотрудников МЧС, которое произвело смывку хлорсодержащего вещества. Два человека из бассейна были доставлены в медучреждение, еще двое вызвали "скорую" на дом. Трое из четырех обратившихся были госпитализированы под наблюдение врачей с признаками отравления хлором, один человек от госпитализации отказался.
"На этапе стационара у троих поступивших признаков отравления (хлором – ред.) не выявлено. Все они оставлены под наблюдение, как контактировавшие с реагентом", – сообщил РИА Новости пресс-секретарь центра.
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)КемеровоПроисшествия
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