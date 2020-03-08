Врачи установили состояние госпитализированных из бассейна в Кемерово

Ранее сообщалось, что утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды, из бассейна были эвакуированы 30 человек, на месте работало одно отделение сотрудников МЧС, которое произвело смывку хлорсодержащего вещества. Два человека из бассейна были доставлены в медучреждение, еще двое вызвали "скорую" на дом. Трое из четырех обратившихся были госпитализированы под наблюдение врачей с признаками отравления хлором, один человек от госпитализации отказался.