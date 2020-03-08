БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в Чили выросло до восьми, сообщил минздрав страны.
"Министерство подтверждает восьмой случай коронавируса в Чили, речь о человеке 83 лет", - сообщило ведомство.
Пациент находится в больнице, его состояние нормальное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса