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Число случаев заболевания коронавирусом в Чили выросло до восьми
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РИА Новости

Число случаев заболевания коронавирусом в Чили выросло до восьми

17:01 08.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ / Перейти в фотобанкСотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
© РИА Новости / Пресс-служба Мосгорздрав РФ
Перейти в фотобанк
БУЭНОС-АЙРЕС, 8 мар - РИА Новости. Число случаев заболевания коронавирусом в Чили выросло до восьми, сообщил минздрав страны.
"Министерство подтверждает восьмой случай коронавируса в Чили, речь о человеке 83 лет", - сообщило ведомство.
Пациент находится в больнице, его состояние нормальное.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус . ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоЧилиВ мире
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