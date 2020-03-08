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https://ria.ru/20200308/1568319913.html
Цветы, забеги и флешмобы: в России отметили 8 Марта
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РИА Новости

Цветы, забеги и флешмобы: в России отметили 8 Марта

17:17 08.03.2020 (обновлено: 18:29 08.03.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков

В России широко отмечают 8 Марта. По всей стране проходят разнообразные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Так, в Москве в честь праздника стартовал фестиваль "Вам, любимые!"

Участница всероссийской акции Вам, любимые! поздравляет женщин с 8 Марта в Москве
1 из 12

В России широко отмечают 8 Марта. По всей стране проходят разнообразные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Так, в Москве в честь праздника стартовал фестиваль "Вам, любимые!"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
© РИА Новости / Алексей Майшев

На Пушкинской набережной в Парке Горького в столице прошел флешмоб "Цветы любимым!"

Участники флешмоба Цветы любимым! в рамках празднования Международного женского дня на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
2 из 12

На Пушкинской набережной в Парке Горького в столице прошел флешмоб "Цветы любимым!"

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

Там же устроили забег в честь Международного женского дня

Участники забега Цветы любимым! в рамках празднования Международного женского дня на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
3 из 12

Там же устроили забег в честь Международного женского дня

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Алексей Майшев

В забеге приняли участие несколько сотен человек

Участники забега Цветы любимым! в рамках празднования Международного женского дня на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
4 из 12

В забеге приняли участие несколько сотен человек

© РИА Новости / Алексей Майшев
© РИА Новости / Евгений Одиноков

Завершилась праздничная акция в честь 8 Марта на Пушкинской набережной

Зрители у финишной ленты забега Цветы любимым! в рамках празднования Международного женского дня на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
5 из 12

Завершилась праздничная акция в честь 8 Марта на Пушкинской набережной

© РИА Новости / Евгений Одиноков
© РИА Новости / Николай Хижняк

На финише участников забега встречали благодарные зрительницы

Участники флешмоба Цветы любимым! в рамках празднования Международного женского дня на Пушкинской набережной в Парке Горького в Москве
6 из 12

На финише участников забега встречали благодарные зрительницы

© РИА Новости / Николай Хижняк
© РИА Новости / Владимир Астапкович

Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта стал бесплатным для представительниц прекрасного пола

Девушка проходит через турникет в метрополитене
7 из 12

Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта стал бесплатным для представительниц прекрасного пола

© РИА Новости / Владимир Астапкович
© РИА Новости / Николай Хижняк

Активисты "Молодой гвардии" провели шествие "Дорогая, ты права!"

Участники праздничного шествия Дорогая, ты права! по случаю Международного женского дня
8 из 12

Активисты "Молодой гвардии" провели шествие "Дорогая, ты права!"

© РИА Новости / Николай Хижняк
© РИА Новости / Виталий Тимкив

В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run, в котором важно хорошее настроение и красота

Участницы женского забега Beauty Run в Краснодаре
9 из 12

В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run, в котором важно хорошее настроение и красота

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Виталий Тимкив

Этот забег под силу каждой и показывает, какой красивой и сильной может быть каждая девушка

Участницы женского забега Beauty Run в Краснодаре
10 из 12

Этот забег под силу каждой и показывает, какой красивой и сильной может быть каждая девушка

© РИА Новости / Виталий Тимкив
© РИА Новости / Анар Мовсумов

Военнослужащие Самарского гарнизона и участники всероссийского движения "Юнармия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Федоровну Шкуратову. В годы войны она вытащила с поля боя более 120 красноармейцев.

Кавалер ордена Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага

Ветеран Великой Отечественной войны Зинаида Федоровна Шкуратова принимает поздравления с Международным женским днем от военнослужащих Самарского гарнизона и участников всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения Юнармия у себя дома в Самаре
11 из 12

Военнослужащие Самарского гарнизона и участники всероссийского движения "Юнармия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Федоровну Шкуратову. В годы войны она вытащила с поля боя более 120 красноармейцев.

Кавалер ордена Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага

© РИА Новости / Анар Мовсумов
© РИА Новости / Александр Гальперин

Не обошел праздник стороной и студенток Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, находящихся на карантине от коронавируса Covid-19. Для них провели акцию "Петербург своих не бросает!"

Во время акции солидарности со студентами, соблюдающими режим обсервации, Петербург своих не бросает! около здания общежития Северо-Западного государственного медицинского университета им. И.И. Мечникова
12 из 12

Не обошел праздник стороной и студенток Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, находящихся на карантине от коронавируса Covid-19. Для них провели акцию "Петербург своих не бросает!"

© РИА Новости / Александр Гальперин
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Международный женский день8 мартаФото
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