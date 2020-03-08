Цветы, забеги и флешмобы: в России отметили 8 Марта

В России широко отмечают 8 Марта. По всей стране проходят разнообразные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Так, в Москве в честь праздника стартовал фестиваль "Вам, любимые!"
В России широко отмечают 8 Марта. По всей стране проходят разнообразные мероприятия, посвященные Международному женскому дню. Так, в Москве в честь праздника стартовал фестиваль "Вам, любимые!"
На Пушкинской набережной в Парке Горького в столице прошел флешмоб "Цветы любимым!"
На Пушкинской набережной в Парке Горького в столице прошел флешмоб "Цветы любимым!"
Там же устроили забег в честь Международного женского дня
В забеге приняли участие несколько сотен человек
Завершилась праздничная акция в честь 8 Марта на Пушкинской набережной
Завершилась праздничная акция в честь 8 Марта на Пушкинской набережной
На финише участников забега встречали благодарные зрительницы
Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта стал бесплатным для представительниц прекрасного пола
Проезд в общественном транспорте Москвы и Подмосковья 8 марта стал бесплатным для представительниц прекрасного пола
Активисты "Молодой гвардии" провели шествие "Дорогая, ты права!"
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run, в котором важно хорошее настроение и красота
В Краснодаре прошел женский забег Beauty Run, в котором важно хорошее настроение и красота
Этот забег под силу каждой и показывает, какой красивой и сильной может быть каждая девушка
Этот забег под силу каждой и показывает, какой красивой и сильной может быть каждая девушка
Военнослужащие Самарского гарнизона и участники всероссийского движения "Юнармия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Федоровну Шкуратову. В годы войны она вытащила с поля боя более 120 красноармейцев.
Кавалер ордена Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага
Военнослужащие Самарского гарнизона и участники всероссийского движения "Юнармия" поздравили ветерана Великой Отечественной войны Зинаиду Федоровну Шкуратову. В годы войны она вытащила с поля боя более 120 красноармейцев.
Кавалер ордена Отечественной войны I степени и ордена Красной Звезды дошла до Берлина и расписалась на стене Рейхстага
Не обошел праздник стороной и студенток Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, находящихся на карантине от коронавируса Covid-19. Для них провели акцию "Петербург своих не бросает!"
Не обошел праздник стороной и студенток Северо-Западного государственного медицинского университета имени И. И. Мечникова в Санкт-Петербурге, находящихся на карантине от коронавируса Covid-19. Для них провели акцию "Петербург своих не бросает!"