Алиханов рассказал о состоянии заболевшей коронавирусом калининградки

КАЛИНИНГРАД, 8 мар - РИА Новости. Жительницу Жительницу Калининградской области , у которой после посещения Италии подтвердилась коронавирусная инфекция, изолировали в лечебном учреждении, болезнь у нее проходит в легкой форме, бессимптомно, сообщил журналистам губернатор области Антон Алиханов

Ранее оперштаб сообщил, что в России зарегистрированы три новых случая заболевания новым коронавирусом - в Московской, Белгородской и Калининградской областях. Заболевшие россияне посещали Италию в последние две недели, круг лиц, с которыми они контактировали, определен.

"Известно, что женщина посещала Италию, скрининг выявил у нее наличие коронавирусной инфекции. При этом заболевание протекает у нее в легкой форме, бессимптомно. Ее поместили в отдельный бокс в лечебное учреждение", - сказал глава региона.

Он отметил, что медики проверили родственников и знакомых женщины, с которыми она контактировала после возвращения, наличие коронавируса ни у кого из них не подтвердилось.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.

В России на сегодняшний день зарегистрировано 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два - у граждан КНР, 14 - у граждан России, вернувшихся из Италии, еще один - у гражданина Италии. После выздоровления выписаны два гражданина Китая и один россиянин.