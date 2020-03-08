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Саудовская Аравия ввела карантин в Эль-Катифе из-за коронавируса
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РИА Новости

Саудовская Аравия ввела карантин в Эль-Катифе из-за коронавируса

16:32 08.03.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Эр-Рияд - столицы Саудовской Аравии. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. МВД Саудовской Аравии временно запретило въезд и выезд из провинции Эль-Катиф, преимущественно населенной мусульманами-шиитами, составляющими меньшинство в суннитском королевстве, в связи с распространением коронавируса, сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве.
По информации источника, в рамках превентивных мер и ввиду того, что в провинции Эль-Катиф уже выявлено 11 случаев заболевания вирусом COVID-19, временно вводится запрет на въезд и выезд.
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При этом уточняется, что жителям области все же позволят вернуться домой. Все частные и государственные учреждения закрыты. Работать продолжат лишь экстренные службы, важные инфраструктурные объекты, аптеки и заправочные станции.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус Covid-19Эль-КатифВОЗСаудовская АравияВ мире
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