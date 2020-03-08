Саудовская Аравия ввела карантин в Эль-Катифе из-за коронавируса

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. МВД Саудовской Аравии временно запретило въезд и выезд из провинции Эль-Катиф , преимущественно населенной мусульманами-шиитами, составляющими меньшинство в суннитском королевстве, в связи с распространением коронавируса , сообщает саудовское агентство новостей SPA со ссылкой на источник в министерстве.

По информации источника, в рамках превентивных мер и ввиду того, что в провинции Эль-Катиф уже выявлено 11 случаев заболевания вирусом COVID-19, временно вводится запрет на въезд и выезд.

При этом уточняется, что жителям области все же позволят вернуться домой. Все частные и государственные учреждения закрыты. Работать продолжат лишь экстренные службы, важные инфраструктурные объекты, аптеки и заправочные станции.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.