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Мурашко оценил экспортный потенциал производителей медоборудования
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РИА Новости

Мурашко оценил экспортный потенциал производителей медоборудования

16:26 08.03.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМихаил Мурашко
Михаил Мурашко
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Российские компании-производители медицинского оборудования предлагают сегодня очень много разработок, связанных с новыми технологическими процессами и информационными системами, и обладают колоссальным экспортным потенциалом, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Сегодня в РФ есть очень много компаний, очень много разработок, которые касаются информационных систем, новых технологических процессов… И их темпы развития последних лет позволяют говорить том, что у них очень большие перспективы, в том числе они обладают колоссальным экспортным потенциалом, что они и демонстрируют – они поставляют (продукцию) фактически на все континенты", - сказал Мурашко журналистам после посещения компаний "Эйдос-Медицина" (медицинские симуляторы) и "Миркод" (программное обеспечение и научные разработки).
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По информации министра, одна из компаний сегодня разрабатывает небольшие специальные реакторы для роста стволовых клеток, которые используются в современной клеточной терапии. "Это новый этап в технологиях медицины, которые позволяют сократить стоимость лечения фактически в десятки раз. И для таких заболеваний, как, например, онкогематология, это является очень перспективным направлением. И это тоже сегодня разрабатывается у нас в стране", - отметил он.
Компания, производящая медицинские симуляторы, - это уже пример работы с искусственным интеллектом, который собирает данные непосредственно с медицинских приборов, с действий персонала, лабораторные данные, что помогает в принятии решений. "Это новый формат стандартизации, который используется уже на основе больших данных, который анализируется информационными системами, и фактически мы переходим к таким алгоритмам, которые позволяют врачу достигать лучших результатов лечения", - сказал Мурашко.
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Как рассказал журналистам генеральный директор ООО "Эйдос-Медицина" Ленар Валеев, всего компания производит порядка 20 видов симуляторов-пациентов и хирургических симуляторов. В этом году планируется реализовать 650 единиц различных симуляторов, в том числе значительную часть – в США. По характеристикам симуляторов компания в настоящее время входит в топ-3 в мире.
ООО "Эйдос-Медицина" - единственный в России и СНГ разработчик и серийный производитель высокотехнологичных медицинских тренажеров-симуляторов, создана в 2012 году. Резидент биомедицинского кластера "Сколково". Компания объединяет свыше 150 разработчиков программных и аппаратных решений, специалистов по технике, электронике, механике, металлообработке, литью пластика, силикона и сборке, специалистов по работе с клиентами и контролю качества. Уровень локализации производства составляет 95%, что позволяет полностью контролировать весь процесс. Компания осуществляет поставки медицинского оборудования на рынки Европы, Азии, США и стран СНГ. Отделы продаж и сервисные центры действуют кроме Казани в Токио (Япония), Орландо (США), Вене (Австрия).
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РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ТехнологииЭкономика
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