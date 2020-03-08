Мурашко оценил экспортный потенциал производителей медоборудования

По информации министра, одна из компаний сегодня разрабатывает небольшие специальные реакторы для роста стволовых клеток, которые используются в современной клеточной терапии. "Это новый этап в технологиях медицины, которые позволяют сократить стоимость лечения фактически в десятки раз. И для таких заболеваний, как, например, онкогематология, это является очень перспективным направлением. И это тоже сегодня разрабатывается у нас в стране", - отметил он.