Москвичи смогут пожаловаться на санитарное состояние такси

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пользователи каршеринга и такси теперь могут пожаловаться на плохое санитарное состояние автомобиля, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Теперь можете сообщить о плохом санитарном состоянии автомобиля такси или каршеринга: звоните нам на горячую линию "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона)", - говорится в сообщении в Twitter.
Если есть фото машины, нужно присылать его через мобильное приложение "Помощник Москвы".
Информацию передадут агрегаторам, после чего машину отключат от системы и будет проведена проверка.