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Москвичи смогут пожаловаться на санитарное состояние такси
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РИА Новости

Москвичи смогут пожаловаться на санитарное состояние такси

16:13 08.03.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкАвтомобиль такси на улице Москвы
Автомобиль такси на улице Москвы
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Пользователи каршеринга и такси теперь могут пожаловаться на плохое санитарное состояние автомобиля, сообщает пресс-служба Московского транспорта.
"Теперь можете сообщить о плохом санитарном состоянии автомобиля такси или каршеринга: звоните нам на горячую линию "Московский транспорт": +7 (495) 539-54-54; 3210 (с мобильного телефона)", - говорится в сообщении в Twitter.
Если есть фото машины, нужно присылать его через мобильное приложение "Помощник Москвы".
Информацию передадут агрегаторам, после чего машину отключат от системы и будет проведена проверка.
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