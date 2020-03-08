Число больных коронавирусом в Польше возросло до восьми

Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии Красноярского края

ВАРШАВА, 8 мар - РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом выявлены в Польше , общее число заразившихся возросло до восьми человек, сообщило в среду министерство здравоохранения страны.

"У нас два новых случая заражения коронавирусом, подтвержденных положительными результатами лабораторных анализов", - говорится в сообщении.

Новые пациенты – это женщина из Мазовецкого воеводства и мужчина из Силезского воеводства, которые находятся в больницах в Варшаве и Ратиборе, уточнил минздрав.

Состояние пациентов медики оценивают как хорошее.

По данным минздрава, всего в Польше на данный момент проведено 1154 исследования на коронавирус, 8 из которых оказались положительными. Ведомство также информирует, что польские лаборатории располагают возможностями проводить две тысячи таких исследований в день.