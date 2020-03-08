2020-03-08T16:06+0300
2020-03-08T16:06+0300
https://ria.ru/20200308/1568318259.html
"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568318193_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_8a6fe9d98c33212dded1fd20f2f507fe.jpg
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
РИА Новости
https://cdn22.img.ria.ru/i/export/ria/logo.png
"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ
В преддверии Международного женского дня девушки-военнослужащие продемонстрировали особенности подготовки и прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
2020-03-08T16:06+0300
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=99617210&type=mp4
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568318193_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_3a9c865b5f0513cb8b26da5d60abf019.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568318193_70:0:550:360_1200x0_80_0_0_0428b64e517f28601b34bf0ed08d2096.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/08/1568318193_130:0:490:360_1200x0_80_0_0_a412677fea0ab25fdcf39ceb5cc877da.jpg
PT1M07S
"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ
В преддверии Международного женского дня девушки-военнослужащие продемонстрировали особенности подготовки и прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Девушки поразили мишени из автоматов Калашникова Ак-74, пистолетов Макарова и гранатометов РПГ-26, успешно справились с отработкой нормативов по разборке-сборке стрелкового оружия.