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"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ
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РИА Новости
"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ
В преддверии Международного женского дня девушки-военнослужащие продемонстрировали особенности подготовки и прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
2020-03-08T16:06+0300
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"Берет гордость за свою страну!": женщины в рядах вооруженных сил РФ

16:06 08.03.2020
828
В преддверии Международного женского дня девушки-военнослужащие продемонстрировали особенности подготовки и прохождения службы в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации.
Девушки поразили мишени из автоматов Калашникова Ак-74, пистолетов Макарова и гранатометов РПГ-26, успешно справились с отработкой нормативов по разборке-сборке стрелкового оружия.
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женщиныВооруженные силы РФ8 мартаВидео
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