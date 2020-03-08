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В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов
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РИА Новости

В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов

16:01 08.03.2020
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CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко / Техника украинских силовиков
Техника украинских силовиков
CC BY 2.0 / Ministry of Defense of Ukraine / Олег Проценко /
ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ повлиять на украинских силовиков для прекращения размещения военной техники ВС Украины в жилых районах Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция неоднократно заявляла о бронетехнике украинских силовиков в жилых районах подконтрольных им населенных пунктов Донбасса.
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"Противник продолжает подвергать опасности жизни мирного населения подконтрольных Украине населенных пунктов, размещая военную технику в непосредственной близости с мирным населением… Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооружённые формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала новый случай размещения бронетехники в жилом районе. По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие 59-й бригады ВС Украины разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости к жилым домам в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
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Яков ОсадчийСитуация в ДНР и ЛНРСММ ОБСЕВооруженный конфликт на востоке УкраиныДонбассЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
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