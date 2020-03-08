В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов

Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала новый случай размещения бронетехники в жилом районе. По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие 59-й бригады ВС Украины разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости к жилым домам в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.