В ЛНР призвали ОБСЕ препятствовать ВСУ размещать технику у жилых домов

ЛУГАНСК, 8 мар - РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики призывает наблюдателей Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ повлиять на украинских силовиков для прекращения размещения военной техники ВС Украины в жилых районах Донбасса, заявил журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.
Ранее Народная милиция неоднократно заявляла о бронетехнике украинских силовиков в жилых районах подконтрольных им населенных пунктов Донбасса.
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"Противник продолжает подвергать опасности жизни мирного населения подконтрольных Украине населенных пунктов, размещая военную технику в непосредственной близости с мирным населением… Мы в очередной раз призываем международных наблюдателей миссии ОБСЕ немедленно вмешаться в происходящее и оказать давление на украинские вооружённые формирования для предотвращения дальнейших агрессивных действий Украины в отношении мирного населения Донбасса", - заявил Осадчий.
Он уточнил, что разведка ЛНР зафиксировала новый случай размещения бронетехники в жилом районе. По данным Народной милиции ЛНР, военнослужащие 59-й бригады ВС Украины разместили бронированную машину пехоты в непосредственной близости к жилым домам в подконтрольном украинским силовикам населенном пункте Троицкое у линии соприкосновения в Донбассе.
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