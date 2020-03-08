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2020-03-08T15:58+0300
https://ria.ru/20200308/1568318080.html
Глава ВОЗ похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с коронавирусом
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РИА Новости

Глава ВОЗ похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с коронавирусом

15:58 08.03.2020
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© REUTERS / Jennifer LorenziniЛюди в защитных масках во Флоренции, Италия
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
© REUTERS / Jennifer Lorenzini
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус похвалил Италию за "храбрые шаги" по борьбе с распространением коронавируса, об этом он написал в своем аккаунте в Twitter.
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не вступил в силу. Декрет вводит ограничения на передвижение людей. В частности, первый пункт гласит: "Избегать любого передвижения физических лиц на въезд и на выезд, а также внутри указанных территорий, за исключением передвижений в случае задокументированной необходимости, вызванной работой, вынужденными ситуациями или по состоянию здоровья". Людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5, предписывается не выходить из дома. Отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры.
"Правительство и народ Италии предпринимают храбрые шаги, нацеленные на замедление распространения коронавируса и защиту их страны и мира. То, что они делают, это настоящая жертва. ВОЗ выражает свою солидарность с Италией и продолжает свою поддержку", - написал Гебрейесус.
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Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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