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В России определили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
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РИА Новости

В России определили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом

15:42 08.03.2020
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© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города МосквыСотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Круг лиц, с которыми контактировали новые заболевшие коронавирусом в России, определен, ведется работа по помещению их под медицинское наблюдение, сообщил оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ.
По данным оперштаба, в России за сутки зафиксировано 3 новых случая коронавируса.
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"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", - говорится в сообщении.
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Коронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаКоронавирусыПроисшествия
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