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В Австрии пять человек погибли при сходе лавины
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РИА Новости

В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

15:39 08.03.2020 (обновлено: 17:28 08.03.2020)
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CC0 / Simon / Последствия схода лавины
Последствия схода лавины
CC0 / Simon /
Последствия схода лавины. Архивное фото
МОСКВА/ПРАГА, 8 мар - РИА Новости. Пять человек погибли в воскресенье в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии, сообщает австрийское издание Kurier.
Отмечается, что, по словам руководителя горноспасательной службы, инцидент произошел приблизительно в 9.30 по местному времени (11.30 мск).
"Мы получили подтверждение от местных австрийских властей о гибели пяти наших соотечественников при сходе лавины в горном массиве Дахштайн. Они находились в Австрии, видимо, в отпуске. Решением ситуации занимается наш консульский работник", - сообщил в воскресенье журналистам представитель МИД Чехии Михал Дудаш.
Снежная лавина в месте гибели чехов, совершавших восхождение, сошла с высоты около 2800 метров. Тела жертв на вертолетах переправлены для идентификации в город Халльштатт.
Австрийская телерадиокомпания ORF уточняет, что погибшие - три женщины и двое мужчин из Чехии, их возраст составлял от 28 до 47 лет.
В операции на месте происшествия участвовали альпийская полиция и горные спасатели, были привлечены несколько вертолетов из Верхней Австрии, Зальцбурга и Штирии.
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