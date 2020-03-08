В Австрии пять человек погибли при сходе лавины

МОСКВА/ПРАГА, 8 мар - РИА Новости. Пять человек погибли в воскресенье в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в Австрии , сообщает австрийское издание Kurier . Пять человек погибли в воскресенье в результате схода лавины в горном массиве Дахштайн в, сообщает австрийское издание

Отмечается, что, по словам руководителя горноспасательной службы, инцидент произошел приблизительно в 9.30 по местному времени (11.30 мск).

"Мы получили подтверждение от местных австрийских властей о гибели пяти наших соотечественников при сходе лавины в горном массиве Дахштайн. Они находились в Австрии, видимо, в отпуске. Решением ситуации занимается наш консульский работник", - сообщил в воскресенье журналистам представитель МИД Чехии Михал Дудаш.

Снежная лавина в месте гибели чехов, совершавших восхождение, сошла с высоты около 2800 метров. Тела жертв на вертолетах переправлены для идентификации в город Халльштатт.

Австрийская телерадиокомпания ORF уточняет, что погибшие - три женщины и двое мужчин из Чехии, их возраст составлял от 28 до 47 лет.