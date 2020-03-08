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2020-03-08T18:37+0300
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Пресняков-старший раскритиковал вокальные телешоу за предвзятость
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РИА Новости

Пресняков-старший раскритиковал вокальные телешоу за предвзятость

15:38 08.03.2020 (обновлено: 18:37 08.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкВладимир Пресняков (старший)
Владимир Пресняков (старший)
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В российских вокальных телешоу много "вкусовщины", и иногда непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, считает композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший.
Как отметил музыкант, участие в таких проектах иногда "сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач". Он добавил, что слышал об этом от "знающих людей".
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"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает", — заявил он изданию "Собеседник".
Пресняков-старший обратил внимание, что зрители часто замечают несправедливое отношение к конкурсантам и пишут возмущенные комментарии в соцсетях. Он добавил, что в иностранных вокальных передачах "подобных фокусов нет".
Музыкант рассказал, что раньше с удовольствием смотрел такие шоу, но в последнее время включает их с неохотой.
"Когда были свежими, вызывали большой интерес. Какие классные наставники сидели в "Голосе" — настоящие большие артисты, не случайные люди: Александр Градский, Леня Агутин, Пелагея — фигуры, уважаемые в музыкальном мире", — подчеркнул Пресняков-старший.
При этом на своей странице в фейсбуке композитор подчеркнул, что "Голос" по-прежнему остается полезной и интересной программой, которая много делает для открытия молодых талантов.
"Просто раньше мне нравилось больше то, что там происходило. И это вполне естественно: со временем ко многому интерес слабее", — пояснил он.
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КультураШоу-бизнесВладимир ПресняковШоу "Голос"Общество
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Александр Русский
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