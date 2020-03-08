Пресняков-старший раскритиковал вокальные телешоу за предвзятость

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В российских вокальных телешоу много "вкусовщины", и иногда непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, считает композитор и саксофонист В российских вокальных телешоу много "вкусовщины", и иногда непонятно, по каким принципам происходит отбор конкурсантов, считает композитор и саксофонист Владимир Пресняков — старший

Как отметил музыкант, участие в таких проектах иногда "сопряжено с какими-то знакомствами, отношениями с продюсерами этих передач". Он добавил, что слышал об этом от "знающих людей".

"Обиднее всего бывает, когда видишь, что талантливый парень здорово поет, а к нему никто из наставников не поворачивается. Потом оправдываются, что-то говорят. А какой в этом смысл, если уже крылья подрезаны? Такое, увы, часто бывает", — заявил он изданию "Собеседник"

Пресняков-старший обратил внимание, что зрители часто замечают несправедливое отношение к конкурсантам и пишут возмущенные комментарии в соцсетях. Он добавил, что в иностранных вокальных передачах "подобных фокусов нет".

Музыкант рассказал, что раньше с удовольствием смотрел такие шоу, но в последнее время включает их с неохотой.

"Когда были свежими, вызывали большой интерес. Какие классные наставники сидели в "Голосе" — настоящие большие артисты, не случайные люди: Александр Градский, Леня Агутин, Пелагея — фигуры, уважаемые в музыкальном мире", — подчеркнул Пресняков-старший.

При этом на своей странице в фейсбуке композитор подчеркнул, что "Голос" по-прежнему остается полезной и интересной программой, которая много делает для открытия молодых талантов.