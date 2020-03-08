"Победа" объявила об отмене рейсов в Италию

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лоукостер "Победа" (входит в группу "Аэрофлот") с 11 по 31 марта приостанавливает все рейсы в Италию в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса, сообщили журналистам в пресс-службе компании.
Пассажиры отмененных рейсов смогут либо вернуть деньги за билеты, либо воспользоваться рейсами "Аэрофлота", который продолжает полеты в Рим, Милан, Венецию и Болонью.
В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который вводит ограничения на передвижения по северу страны. Документ касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).
По данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи. Жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
Распространение коронавируса в мире
В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.
ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19.
Согласно последним данным, число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, умерли 3070, излечились более 55,4 тысячи пациентов. По всему миру количество подтвержденных случаев коронавируса превысило сто тысяч.
8 февраля, 14:35Скорость распространения нового коронавируса