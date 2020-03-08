"Победа" объявила об отмене рейсов в Италию

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Лоукостер Лоукостер "Победа" (входит в группу " Аэрофлот ") с 11 по 31 марта приостанавливает все рейсы в Италию в связи с введенным итальянским правительством запретом на въезд и выезд на ряд территорий из-за коронавируса , сообщили журналистам в пресс-службе компании.

Пассажиры отмененных рейсов смогут либо вернуть деньги за билеты, либо воспользоваться рейсами "Аэрофлота", который продолжает полеты в Рим, Милан, Венецию и Болонью.

В ночь на воскресенье премьер-министр Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который вводит ограничения на передвижения по северу страны. Документ касается провинций, входящих в области Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт, Венето (включая Венецию).

По данным итальянских властей, общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи — до 5,8 тысячи. Жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.

Распространение коронавируса в мире

В конце прошлого года власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. Возбудителем болезни оказался коронавирус нового типа — 2019-nCoV. Как полагают ученые, люди заразились вирусом, употребив в пищу мясо диких животных.

ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Заболеванию дали официальное название Covid-19