В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом , сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях.

Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию

Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.

"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.

Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.

Ранее на этой неделе в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания, обязаны сообщить на горячую линию о своем приезде. После возвращения из неблагоприятных по коронавирусу государств москвичи должны соблюдать двухнедельный карантин.

По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, выздоровели более 57 тысяч.

По данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек.