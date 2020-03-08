Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-09T01:32+0300
https://ria.ru/20200308/1568317230.html
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568136865_0:319:3073:2047_1036x0_80_0_0_bdeb67c940a153d38495f0e0a2f57509.jpg
РИА Новости

В России выявили новые случаи заражения коронавирусом

15:29 08.03.2020 (обновлено: 01:32 09.03.2020)
183648
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкСотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. В России зафиксировали три новых случая заболевания коронавирусом, сообщили в оперативном штабе по борьбе с инфекцией.
По одному заболевшему выявили в Калининградской, Белгородской и Московской областях.
Отмечается, что все заразившиеся в последние две недели ездили в Италию.
Госпитализированные находятся в инфекционных боксах.
"Определен круг лиц, с которыми они контактировали на территории Российской Федерации. Ведется работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование", — добавили в штабе.
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где были размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
Вчера, 11:44
Пассажиров лайнера Diamond Princess выписали в Казани после карантина
Всего в России зарегистрировали 17 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 14 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии. Обоих китайцев и одного из россиян уже выписали из больницы.
Ранее на этой неделе в Москве ввели режим повышенной опасности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Так, граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксированы случаи заболевания, обязаны сообщить на горячую линию о своем приезде. После возвращения из неблагоприятных по коронавирусу государств москвичи должны соблюдать двухнедельный карантин.
По последним данным, в материковом Китае число зараженных превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, выздоровели более 57 тысяч.
По данным ВОЗ, за пределами КНР умерли 335 человек.
Общее количество заболевших в мире превысило сто тысяч человек.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
33251815190101
Обсудить 73
ИталияПроисшествияКоронавирус Covid-19РоссияРаспространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоОбщество
Популярные комментарии
Твердишь людям куда ехать не стоит, не блин, всё равно прут в свои Италии...
8 марта, 15:44
Иван Дмитрашкин
1571138116
Надо у Италии через суд конфисковать все деньги, которые мы потратили на лечение наших граждан, заболевших на итальянской территории, а также все расходы по карантину людей, контактировавших с заболевшими. И ещё штраф за каждого заболевшего впаять.
8 марта, 16:00
СССергей Смирнов
751811243
Рекомендуем
Сотрудник скорой помощи в защитном костюме на территории больничного комплекса в Коммунарке.
В России выявили четыре новых случая коронавируса
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Эрдоган пригрозил начать односторонние действия в Сирии
Ружье
Очевидец рассказал об убийстве подростка из ружья в Петербурге
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Пенсия
В ПФР рассказали о жительнице Омска с пенсией в 52 тысячи рублей
Президент РФ Владимир Путин
Путин объяснил предложение ограничить число президентских сроков
В микробиологической лаборатории
Жительнице Подмосковья поставили предварительный диагноз коронавирус
Автомобиль следственного комитета (СК) России
Близкие убитого в Петербурге подростка рассказали о трагедии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния