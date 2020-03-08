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В Минздраве рассказали о разработках по искусственному интеллекту
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РИА Новости

В Минздраве рассказали о разработках по искусственному интеллекту

15:30 08.03.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкОперация с помощью робота
Операция с помощью робота
© РИА Новости / Виталий Аньков
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КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Разработки по искусственному интеллекту в здравоохранении, которые ведутся в некоторых городах РФ, позволят свести воедино все данные и помогут врачу принять решения, минимизирующие неблагоприятные исходы и осложнения в лечении пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье.
"Сегодня уже идут разработки в некоторых городах России по искусственному интеллекту, который фиксирует данные с медицинских приборов, состояние видеокамер, состояние пациентов в реанимациях, действия персонала, работу шприцевых дозаторов и так далее, которые сводят все это воедино и позволяют прогнозировать, в том числе, развитие осложнений тех или иных и помощь в принятии решений", - сказал Мурашко журналистам после посещения детской республиканской клинической больницы Татарстана.
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По его словам, задача здравоохранения на ближайший период, помимо переоснащения, обучения персонала, - сделать так, чтобы существующие технологии бережливого производства, организации пространства, процедур, организации отчетности позволяли знать и фиксировать все, что происходит, и фактически улучшать эти процессы.
"Вот это новый вызов для IT-компаний фактически, которые работают с медицинскими изделиями, - помогать в поддержке и принятии решений врачу для того, чтобы минимизировать неблагоприятные исходы, летальные исходы, осложнения для пациентов", - подчеркнул министр.
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Мурашко отметил, что сегодня уже стандартизированы требования к больницам, регламентированы условия работы персонала, стандартизированы требования по оборудованию, разработаны клинические рекомендации, которые совершенствуются день ото дня. Теперь важно, чтобы внутренние процессы в больницах были чётко оцифрованы – в любой ситуации врач, средний медперсонал должны действовать в соответствии с инструкцией.
"Все процессы, которые сегодня происходят в медицине, конечно же, должны в конечном итоге улучшить качество", - сказал он.
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РоссияМихаил МурашкоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)ТехнологииОбщество
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