В Минздраве рассказали о разработках по искусственному интеллекту

КАЗАНЬ, 8 мар - РИА Новости. Разработки по искусственному интеллекту в здравоохранении, которые ведутся в некоторых городах РФ, позволят свести воедино все данные и помогут врачу принять решения, минимизирующие неблагоприятные исходы и осложнения в лечении пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Разработки по искусственному интеллекту в здравоохранении, которые ведутся в некоторых городах РФ, позволят свести воедино все данные и помогут врачу принять решения, минимизирующие неблагоприятные исходы и осложнения в лечении пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в воскресенье.

"Сегодня уже идут разработки в некоторых городах России по искусственному интеллекту, который фиксирует данные с медицинских приборов, состояние видеокамер, состояние пациентов в реанимациях, действия персонала, работу шприцевых дозаторов и так далее, которые сводят все это воедино и позволяют прогнозировать, в том числе, развитие осложнений тех или иных и помощь в принятии решений", - сказал Мурашко журналистам после посещения детской республиканской клинической больницы Татарстана.

По его словам, задача здравоохранения на ближайший период, помимо переоснащения, обучения персонала, - сделать так, чтобы существующие технологии бережливого производства, организации пространства, процедур, организации отчетности позволяли знать и фиксировать все, что происходит, и фактически улучшать эти процессы.

"Вот это новый вызов для IT-компаний фактически, которые работают с медицинскими изделиями, - помогать в поддержке и принятии решений врачу для того, чтобы минимизировать неблагоприятные исходы, летальные исходы, осложнения для пациентов", - подчеркнул министр.

Мурашко отметил, что сегодня уже стандартизированы требования к больницам, регламентированы условия работы персонала, стандартизированы требования по оборудованию, разработаны клинические рекомендации, которые совершенствуются день ото дня. Теперь важно, чтобы внутренние процессы в больницах были чётко оцифрованы – в любой ситуации врач, средний медперсонал должны действовать в соответствии с инструкцией.