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Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
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РИА Новости

Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой

15:20 08.03.2020
43993
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг коронавируса в России вице-премьер страны Татьяна Голикова. Об этом она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на заседании правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. Он заявил, что ничего критического в стране не происходит, а распространяемая в социальных сетях информация о неблагополучной ситуации в России является "вбросами" из-за границы. Их цель — посеять панику среди населения.
"Ну это, я считаю, абсолютно раздутая история", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться.
"Нас некоторые критиковали, что мы приняли жесткие меры, тем не менее мы не допустили распространения и все работаем достаточно слаженно. Даже если бы не было никакого коронавируса, а, например, была бы эпидемия гриппа, более серьезная, чем та, которую мы имеем в этом году", - сказала вице-премьер.
Скорость распространения нового коронавируса
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Скорость распространения нового коронавируса
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Обсудить 4
Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоТатьяна ГоликоваВладимир ПутинОбщество
Популярные комментарии
Ну да, не выявили, значит нет. А начнут болеть - спишем на грипп. Системы здравоохранения в России уже не существует, даже за деньги.
8 марта, 15:27
Yaroslav Antropov
36013016
Там где Голикова-там пустословие, вредительство и непрофессионализм. Им то что бояться-закроются в Кремле и на дачах.
8 марта, 16:57
dd.rwk
3720027
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