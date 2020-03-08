Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой

Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг Абсолютно раздутой историей назвала ситуацию вокруг коронавируса в России вице-премьер страны Татьяна Голикова . Об этом она заявила в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1"

Ранее сообщалось, что ситуация с коронавирусом обсуждалась в среду на заседании правительства РФ, которое провел президент Владимир Путин. Он заявил, что ничего критического в стране не происходит, а распространяемая в социальных сетях информация о неблагополучной ситуации в России является "вбросами" из-за границы. Их цель — посеять панику среди населения.

"Ну это, я считаю, абсолютно раздутая история", - сказала Голикова, отвечая на вопрос о том, может ли в ближайшее время ситуация в России сильно ухудшиться.