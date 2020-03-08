Премьер Чехии призвал власти Италии запретить выезд из страны

ПРАГА, 8 мар – РИА Новости. Чешский премьер Чешский премьер Андрей Бабиш , выступая в воскресенье по государственному ТВ, призвал власти Италии в связи с широким распространением в этой стране коронавируса запретить ее гражданам выезд за рубеж.

"Европейские страны не могут в рамках Шенгенского пространства запретить въезд гражданам Италии. Единственное, что возможно - это чтобы итальянский премьер призвал своих сограждан, чтобы они не ездили в другие страны Евросоюза . Мы не знаем, ограничится ли заражение коронавирусом лишь теми 16 миллионами человек, которые находятся сейчас в карантине (на севере Италии)", - сказал Бабиш.

По мнению Бабиша, находящиеся в Италии граждане Чехии должны как можно быстрее вернуться на родину. Днем ранее премьер сообщил, что в настоящее время в Италии проводят отпуск около 16 тысяч чехов.

"Лучше было бы, чтобы и те, кто в Италии работает, тоже вернулись домой (в Чехию), чтобы переждать, пока там ситуация прояснится", - сказал Бабиш.

С субботы в Чехии действует распоряжение правительства о том, чтобы каждый возвращающийся в эти дни из Италии гражданин страны или имеющий разрешение на постоянное и длительное проживание в Чехии немедленно связался со своим участковым врачом, а тот прописал бы ему 14-дневный карантин. Исключение из обязательного пребывания в карантине получили лишь водители международных автоперевозок, машинисты поездов и пилоты.

Всем нарушителям этого распоряжения, в соответствии с законом об охране общественного здоровья, грозит штраф до 3 миллионов крон (около 130 тысяч долларов).

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения ( ВОЗ ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй ). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.