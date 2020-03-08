Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия и мировоззрение
2020-03-08T15:06+0300
https://ria.ru/20200308/1568316440.html
Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/105980/49/1059804975_0:0:3068:1727_1036x0_80_0_0_845ac438a42c1244c14be2a8f08dde73.jpg
РИА Новости

Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

14:56 08.03.2020 (обновлено: 15:06 08.03.2020)
838
© РИА Новости / Алекс Панциков / Перейти в фотобанкПапа римский Франциск
Папа римский Франциск
© РИА Новости / Алекс Панциков
Перейти в фотобанк
ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане выразил тревогу и боль в связи с гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии, а также обратился со словами поддержки ко всем, кто страдает из-за распространения в мире коронавируса.
Папа Франциск особо приветствовал верующих, которые "проявляют солидарность с народом Сирии, прежде всего, с жителями города Идлиб и северо-запада страны, вынужденными бежать от войны".
"Вновь выражаю мою великую тревогу и боль в связи с бесчеловечной ситуацией, касающейся этих беззащитных людей, среди которых много детей, рискующих жизнью. Нельзя отводить взгляд перед лицом этого гуманитарного кризиса, но нужно дать ему приоритет перед всеми прочими интересами", - заявил понтифик и призвал молиться за сирийцев.
Во время проповеди папа Римский обратился также к теме эпидемии коронавируса в мире.
Президент Сирии Башар Асад
9 декабря 2019, 22:44Религия и мировоззрение
Асад ответил на письмо папы Франциска о ситуации в Сирии
"Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли", - сказал он.
Папа Франциск впервые обратился с традиционной воскресной проповедью к верующим не из окна Апостольского дворца Ватикана, а через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из папской библиотеки информационный портал Святого престола Vatican News. Обращение понтифика транслировалось также на огромные экраны, установленные на площади Святого Петра в Ватикане.
Девушка в медицинской маске
6 марта, 12:50
В Ватикане выявили первый случай заражения коронавирусом
Служба печати Святого престола уведомила о таком решении накануне, объяснив его "необходимостью избежать риска распространения вируса COVID-19 вследствие стечения народа в ходе проверки безопасности при входе на площадь". Одновременно было также объявлено, что всеобщая папская аудиенция в среду 11 марта "пройдет в таком же порядке". Кроме того, из-за распространения коронавируса до 15 марта прекращено участие верующих в мессах, которые папа Франциск служит по утрам в Доме Святой Марфы в Ватикане.
Через несколько минут по завершении онлайн-трансляции папа Франциск под звон колоколов Собора Святого Петра все-таки на несколько мгновений появился в окне Апостольского дворца и поприветствовал немногочисленных верующих, собравшихся в воскресенье на площади в Ватикане.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
352034
Обсудить 0
Религия и мировоззрениеВойна в СирииКоронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаПапа РимскийКоронавирусыНовости - Религия и мировоззрениеИдлиб (мухафаза)ВатиканИталияВ мире
Рекомендуем
Вячеслав Володин
Володин прокомментировал позднюю встречу Путина с лидерами фракций
Автомобиль Следственного комитета РФ
Адвокат прокомментировал дело об убийстве подростка в Петербурге
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Власти Венето раскритиковали декрет Рима о борьбе с коронавирусом
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
Сотрудница медицинского стационара
Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 99
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса
Алиханов рассказал о состоянии заболевшей коронавирусом калининградки
Президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Лондоне
Пожавший руку Трампу признался в контакте с больным коронавирусом
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии призвал власти Италии запретить выезд из страны
Супермаркет Woolworths в Сиднее, Австралия
Три жительницы Австралии подрались в магазине из-за туалетной бумаги
Экс-министр иностранных дел Украины Павел Климкин
Климкин предрек катастрофу Украине в День Победы
Татьяна Голикова во время брифинга по итогам заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России
Голикова назвала ситуацию вокруг коронавируса в России раздутой
Сотрудница медицинского стационара на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России определили всех контактировавших с заболевшими коронавирусом
В больнице Белгорода
В Белгороде прокомментировали случай COVID-19 у местной жительницы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния