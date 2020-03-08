Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции

ВАТИКАН, 8 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Папа Римский Франциск в ходе традиционной воскресной проповеди в Ватикане выразил тревогу и боль в связи с гуманитарным кризисом на северо-западе Сирии , а также обратился со словами поддержки ко всем, кто страдает из-за распространения в мире коронавируса.

Папа Франциск особо приветствовал верующих, которые "проявляют солидарность с народом Сирии, прежде всего, с жителями города Идлиб и северо-запада страны, вынужденными бежать от войны".

"Вновь выражаю мою великую тревогу и боль в связи с бесчеловечной ситуацией, касающейся этих беззащитных людей, среди которых много детей, рискующих жизнью. Нельзя отводить взгляд перед лицом этого гуманитарного кризиса, но нужно дать ему приоритет перед всеми прочими интересами", - заявил понтифик и призвал молиться за сирийцев.

Во время проповеди папа Римский обратился также к теме эпидемии коронавируса в мире.

"Молитвой я близок к людям, которые страдают из-за нынешней эпидемии коронавируса и ко всем, кто проходит лечение. Я присоединяюсь к моим братьям-епископам, призывая верующих пережить этот сложный момент с силой веры, ясностью надежды и усердием милосердия. Пусть время Великого поста поможет всем нам придать евангельский смысл и этому моменту испытания и боли", - сказал он.

Папа Франциск впервые обратился с традиционной воскресной проповедью к верующим не из окна Апостольского дворца Ватикана, а через прямую трансляцию в интернете, которую осуществлял из папской библиотеки информационный портал Святого престола Vatican News. Обращение понтифика транслировалось также на огромные экраны, установленные на площади Святого Петра в Ватикане.

Служба печати Святого престола уведомила о таком решении накануне, объяснив его "необходимостью избежать риска распространения вируса COVID-19 вследствие стечения народа в ходе проверки безопасности при входе на площадь". Одновременно было также объявлено, что всеобщая папская аудиенция в среду 11 марта "пройдет в таком же порядке". Кроме того, из-за распространения коронавируса до 15 марта прекращено участие верующих в мессах, которые папа Франциск служит по утрам в Доме Святой Марфы в Ватикане.