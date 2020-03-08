Власти Венето раскритиковали декрет Рима о борьбе с коронавирусом

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото

Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции

РИМ, 8 мар - РИА Новости. Президент итальянской области Президент итальянской области Венето Лука Дзайя направил в Рим контраргументы против положений подписанного декрета о введении нового пакета мер из-за распространения коронавируса , заявил он в своем Facebook

"Венето выступает против создания трех зон изоляции, предусмотренных декретом. В контрдоводах, направленных правительству, на основании научных заключений, к которым сегодня пришел научно-технический комитет, я попросил снять блокирование с трех провинций Падуи, Тревизо и Венеции", - сообщил Дзайя.

Президент Венето подчеркнул, что центральные власти не предоставили "обоснование меры, которая представляется научно несоразмерной развитию эпидемиологической ситуации".

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не вступил в силу.

Декрет вводит ограничения на передвижение людей. В частности, первый пункт гласит: "избегать любого передвижения физических лиц на въезд и на выезд, а также внутри указанных территорий, за исключением передвижений в случае задокументированной необходимости, вызванной работой, вынужденными ситуациями или по состоянию здоровья".

Как заявил Конте на ночной пресс-конференции, декрет снимает режим карантина с 10 коммун в Ломбардии и с одной в Венето.

"С новым указом больше нет "красных" зон - тех очагов, которые были установлены сначала. Причин держать людей в красной зоне в Во и в провинции Лоди нет", - сказал премьер.

Остановят работу спортивные сооружения – это касается горнолыжных курортов, бассейнов и тренажерных залов. Отменены все спортивные соревнования. Рестораны и бары будут работать до 6 вечера и только при соблюдении дистанции между посетителями.

Людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5, предписывается не выходить из дома. В строгой домашней изоляции должны быть помещенные на карантин из-за вируса или показавшие положительный результат.

Ряд мер приняты для всей Италии: отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры. Об отмене культурных мероприятий рассказал министр культуры Дарио Франческини

"С сегодняшнего дня в Италии будут закрыты кинотеатры, театры, концертные залы и музеи. Горький и необходимый выбор," - заявил министр.

Рестораны и бары смогут работать, только если рассадят посетителей на расстоянии метра друг от друга. Временно закрыты пабы, залы для азартных игр, школы танцев, дискотеки.