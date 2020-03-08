Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T14:48+0300
https://ria.ru/20200308/1568316313.html
Власти Венето раскритиковали декрет Рима о борьбе с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565264835_0:0:3186:1793_1036x0_80_0_0_487b4a1134536ed6225a5d905f9c606e.jpg
РИА Новости

Власти Венето раскритиковали декрет Рима о борьбе с коронавирусом

14:48 08.03.2020
1381
© REUTERS / Manuel SilvestriТуристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
© REUTERS / Manuel Silvestri
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции. Архивное фото
РИМ, 8 мар - РИА Новости. Президент итальянской области Венето Лука Дзайя направил в Рим контраргументы против положений подписанного декрета о введении нового пакета мер из-за распространения коронавируса, заявил он в своем Facebook.
"Венето выступает против создания трех зон изоляции, предусмотренных декретом. В контрдоводах, направленных правительству, на основании научных заключений, к которым сегодня пришел научно-технический комитет, я попросил снять блокирование с трех провинций Падуи, Тревизо и Венеции", - сообщил Дзайя.
Президент Венето подчеркнул, что центральные власти не предоставили "обоснование меры, которая представляется научно несоразмерной развитию эпидемиологической ситуации".
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардия, а также 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не вступил в силу.
Девушка в медицинской маске на улице Милана
Вчера, 13:09Туризм
В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии
Декрет вводит ограничения на передвижение людей. В частности, первый пункт гласит: "избегать любого передвижения физических лиц на въезд и на выезд, а также внутри указанных территорий, за исключением передвижений в случае задокументированной необходимости, вызванной работой, вынужденными ситуациями или по состоянию здоровья".
Как заявил Конте на ночной пресс-конференции, декрет снимает режим карантина с 10 коммун в Ломбардии и с одной в Венето.
"С новым указом больше нет "красных" зон - тех очагов, которые были установлены сначала. Причин держать людей в красной зоне в Во и в провинции Лоди нет", - сказал премьер.
Остановят работу спортивные сооружения – это касается горнолыжных курортов, бассейнов и тренажерных залов. Отменены все спортивные соревнования. Рестораны и бары будут работать до 6 вечера и только при соблюдении дистанции между посетителями.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
Людям, имеющим симптомы респираторных заболеваний и температуру выше 37,5, предписывается не выходить из дома. В строгой домашней изоляции должны быть помещенные на карантин из-за вируса или показавшие положительный результат.
Ряд мер приняты для всей Италии: отменяются все конгрессы, мероприятия и манифестации, закрываются кинотеатры, музеи и театры. Об отмене культурных мероприятий рассказал министр культуры Дарио Франческини.
"С сегодняшнего дня в Италии будут закрыты кинотеатры, театры, концертные залы и музеи. Горький и необходимый выбор," - заявил министр.
Рестораны и бары смогут работать, только если рассадят посетителей на расстоянии метра друг от друга. Временно закрыты пабы, залы для азартных игр, школы танцев, дискотеки.
Все указанные меры введены до 3 апреля.
Медицинские работники
Вчера, 13:05
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
260301
Обсудить 1
Коронавирус Covid-19Джузеппе КонтеДарио ФранческиниВенетоИталияВ мире
Рекомендуем
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Девушка в медицинской маске на улице Милана
В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш
Премьер Чехии призвал власти Италии запретить выезд из страны
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
Италия занимает второе место в мире по частоте заражения коронавирусом
Люди в защитных масках во Флоренции, Италия
Число жертв коронавируса в Италии увеличилось на 133
Самолет итальянской авиакомпании Alitalia
Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции
Папа римский Франциск
Папа Римский впервые провел воскресную проповедь по видеотрансляции
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния