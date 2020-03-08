Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток", — сказал вице-премьер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Вместе с тем он рассказал о создании автомобильной дороги Москва — Казань.
"Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", — добавил Хуснуллин.