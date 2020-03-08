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Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань
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РИА Новости

Хуснуллин объяснил решение отложить создание ВСМ Москва — Казань

14:48 08.03.2020 (обновлено: 19:02 08.03.2020)
21064
© РИА Новости / Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
Заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин
© РИА Новости / Екатерина Штукина
Перейти в фотобанк
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 мар — РИА Новости. Реализация проекта высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) между Москвой и Казанью отложена из-за его высокой стоимости и необходимости исследовать пассажиропоток на этом направлении, заявил заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для эксплуатации поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Сейчас в России таких дорог нет. РЖД в последние годы готовили в качестве пилотного проекта ВСМ Москва — Казань стоимостью около 1,7 триллиона рублей.
"Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток", — сказал вице-премьер в интервью программе "Москва. Кремль. Путин" на канале "Россия 1".
Вместе с тем он рассказал о создании автомобильной дороги Москва — Казань.
"Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации", — добавил Хуснуллин.
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1002278753
Обсудить 17
Марат ХуснуллинРЖДМоскваКазаньЭкономика
Популярные комментарии
Только в России скоростные поезда имеют среднюю скорость 52-58 км/ч
8 марта, 20:02
Artur Tsarev
2001010
Дороги должны быть бесплатными. Это государственная безопасность и одна из основ экономики. Эти "платники" конечно сильно бьют по репутации власти, есть же деньги - нужно тратить их именно на дороги и железные дороги.
8 марта, 17:00
ИЯИбрагим Яблоков
300107
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