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2020-03-08T14:41+0300
https://ria.ru/20200308/1568316123.html
В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости
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РИА Новости

В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

14:41 08.03.2020
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© Fotolia / ChiccoDodiFCБассейн
Бассейн
© Fotolia / ChiccoDodiFC
КЕМЕРОВО, 8 мар - РИА Новости. Утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды в бассейне "Сибирь" в Кемерово, эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.
"В комнате для подготовки воды произошла утечка из емкости 10 литров хлорсодержащей жидкости. 30 человек находилось в бассейне, все эвакуированы", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Собеседница агентства добавила, что на месте работало одно отделение сотрудников МЧС.
"Они провели смывку хлорсодержащего раствора", – уточнили в пресс-службе.
В свою очередь, в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости сообщили, что два человека, взрослый и ребенок, доставлены в медучреждение.
"Два человека, взрослый и ребенок, доставлены в санпропускник областной клинической больницы скорой медицинской помощи имени М. А. Подгорбунского и в данный момент они проходят обследование", – сказал пресс-секретарь центра Антон Дужик.
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