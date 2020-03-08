В Кемерово в бассейне произошла утечка хлорсодержащей жидкости

КЕМЕРОВО, 8 мар - РИА Новости. Утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды в бассейне "Сибирь" в Утечка хлорсодержащей жидкости произошла в комнате для подготовки воды в бассейне "Сибирь" в Кемерово , эвакуированы 30 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по Кемеровской области.

"В комнате для подготовки воды произошла утечка из емкости 10 литров хлорсодержащей жидкости. 30 человек находилось в бассейне, все эвакуированы", – сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

Собеседница агентства добавила, что на месте работало одно отделение сотрудников МЧС.

"Они провели смывку хлорсодержащего раствора", – уточнили в пресс-службе.

В свою очередь, в пресс-службе регионального центра медицины катастроф РИА Новости сообщили, что два человека, взрослый и ребенок, доставлены в медучреждение.