Главы правительств Северных стран призвали к гендерному равенству

ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Главы правительств Северных стран (Дании, Швеции, Финляндии, Главы правительств Северных стран ( Норвегии Исландии ) в Международный женский день выразили приверженность продолжать борьбу за права девочек и женщин и призвали мировое сообщество достичь гендерного равенства к 2030 году, говорится в заявлении, распространенном финским правительством.

Кабмины всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины.

"Мы, премьер-министры Северных стран, хотим выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с нынешним отступлением от прав женщин и девочек", - говорится в сообщении.

Премьер-министры указывают, что они стали свидетелями глобального всплеска регрессивной политики, часто подрывающей всеобщие права человека и защиту от насилия.

"Поэтому мы, премьер-министры Северных стран, хотим подтвердить нашу совместную приверженность защите и поощрению прав женщин и девочек и, в более общем плане, универсальных прав человека", - уточняется в сообщении.

Премьер-министры выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не удалось искоренить насилие в отношении женщин.

"Мы добились огромных достижений, но мы еще не закончили, мы глубоко привержены продолжению работы", - уточняется в сообщении.

Премьер-министры Северных стран подчеркнули, что "мы решительно выступаем за сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин и выступаем против любых попыток отказать женщинам в праве на законный и безопасный аборт и другие медицинские услуги, вредные практики, такие как детские браки и калечащие операции на женских половых органах, должны быть включены в учебники истории".