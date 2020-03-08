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Главы правительств Северных стран призвали к гендерному равенству
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РИА Новости

Главы правительств Северных стран призвали к гендерному равенству

14:24 08.03.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Финляндии Санна Марин
Премьер-министр Финляндии Санна Марин
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Финляндии Санна Марин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 8 мар - РИА Новости. Главы правительств Северных стран (Норвегии, Дании, Швеции, Финляндии, Исландии) в Международный женский день выразили приверженность продолжать борьбу за права девочек и женщин и призвали мировое сообщество достичь гендерного равенства к 2030 году, говорится в заявлении, распространенном финским правительством.
Кабмины всех Северных стран, кроме Швеции, возглавляют женщины.
"Мы, премьер-министры Северных стран, хотим выразить нашу серьезную обеспокоенность в связи с нынешним отступлением от прав женщин и девочек", - говорится в сообщении.
Премьер-министры указывают, что они стали свидетелями глобального всплеска регрессивной политики, часто подрывающей всеобщие права человека и защиту от насилия.
"Поэтому мы, премьер-министры Северных стран, хотим подтвердить нашу совместную приверженность защите и поощрению прав женщин и девочек и, в более общем плане, универсальных прав человека", - уточняется в сообщении.
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Премьер-министры выразили обеспокоенность тем, что до сих пор не удалось искоренить насилие в отношении женщин.
"Мы добились огромных достижений, но мы еще не закончили, мы глубоко привержены продолжению работы", - уточняется в сообщении.
Премьер-министры Северных стран подчеркнули, что "мы решительно выступаем за сексуальное и репродуктивное здоровье и права женщин и выступаем против любых попыток отказать женщинам в праве на законный и безопасный аборт и другие медицинские услуги, вредные практики, такие как детские браки и калечащие операции на женских половых органах, должны быть включены в учебники истории".

"Мы, премьер-министры Северных стран, обещаем работать с молодежью для достижения гендерного равенства к 2030 году. И мы настоятельно призываем мировое сообщество сделать то же самое", - заключают главы кабинетов министров Северных стран.

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