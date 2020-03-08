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В Киеве проходят марши против женского насилия и абортов
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РИА Новости

В Киеве проходят марши против женского насилия и абортов

14:28 08.03.2020 (обновлено: 14:35 08.03.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкУчастники марша в честь 8 марта в Киеве против абортов
Участники марша в честь 8 марта в Киеве против абортов
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Участницы марша против женского насилия собрались на Михайловской площади в Киеве, параллельно в украинской столице стартовала альтернативная акция под названием "Марш против абортов", полиция попросила участников двух мероприятий избегать конфликтов.
"В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собраниях ответственности в случае нарушения правопорядка. Во время шествия участников акций также будет кратковременно перекрыто движение по улице Михайловской и Европейской площади", - сообщила пресс-служба полиции накануне мероприятий.
Участницы марша против женского насилия, в котором по данным издания "Фокус" принимают участие 1,5 тысячи человек, выступают за гендерное равенство и ратификацию Стамбульской конвенции, которую Украина подписала еще в 2011 году. Документ предполагает "создание всеобъемлющей правовой базы и подход к борьбе с насилием в отношении женщин". Конвенция также содержит определение гендера и устанавливает ряд преступлений, квалифицируемых как насилие в отношении женщин.
Участницы "Марша против абортов" также собрались на Михайловской площади. Их вышли поддержать представители праворадикальных и антифеминистских движений. С собой они принесли гроб с надписью "Феминизм".
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