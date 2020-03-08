В Киеве проходят марши против женского насилия и абортов

"В столице пройдут акции различной направленности, а потому полицейские будут пристально следить за порядком и оперативно реагировать в целях недопущения конфликтов и любых нарушений. Кроме того, с участниками и организаторами мероприятий работают представители полиции диалога, задача которых заключается в предотвращении провокаций и разъяснении присутствующим на собраниях ответственности в случае нарушения правопорядка. Во время шествия участников акций также будет кратковременно перекрыто движение по улице Михайловской и Европейской площади", - сообщила пресс-служба полиции накануне мероприятий.