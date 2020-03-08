В Астрахани проверят информацию о дороге с кусками надгробий

"Исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова отметила, что использование такого материала при дорожных работах недопустимо. Она дала поручение начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства и руководству предприятия "Чистый город" провести проверку", — говорится в информации.