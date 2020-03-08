В Астрахани проверят информацию о дороге с кусками надгробий

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мар — РИА Новости. Коммунальщики проверят информацию СМИ о том, что дорогу к будущей понтонной переправе в Астрахани строят, используя элементы траурной атрибутики, сообщает администрация города.
Ранее астраханское издание "Пункт-А" сообщило, что наряду со щебнем на дороге к местной понтонной переправе встречаются фрагменты надгробий, гранитный камень и цветы.
"Исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова отметила, что использование такого материала при дорожных работах недопустимо. Она дала поручение начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства и руководству предприятия "Чистый город" провести проверку", — говорится в информации.
По результатам проверки будут приняты меры.
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