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В Астрахани проверят информацию о дороге с кусками надгробий
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РИА Новости

В Астрахани проверят информацию о дороге с кусками надгробий

14:29 08.03.2020 (обновлено: 18:00 08.03.2020)
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© Фото : Информационно-новостной ресурс "Пункт-А"Каменная насыпь на ул. Левоеричной по дороге к понтонной переправе через реку Царев
Каменная насыпь на ул. Левоеричной по дороге к понтонной переправе через реку Царев
© Фото : Информационно-новостной ресурс "Пункт-А"
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 мар — РИА Новости. Коммунальщики проверят информацию СМИ о том, что дорогу к будущей понтонной переправе в Астрахани строят, используя элементы траурной атрибутики, сообщает администрация города.
Ранее астраханское издание "Пункт-А" сообщило, что наряду со щебнем на дороге к местной понтонной переправе встречаются фрагменты надгробий, гранитный камень и цветы.

"Исполняющая обязанности главы администрации Астрахани Мария Пермякова отметила, что использование такого материала при дорожных работах недопустимо. Она дала поручение начальнику управления коммунального хозяйства и благоустройства и руководству предприятия "Чистый город" провести проверку", — говорится в информации.

По результатам проверки будут приняты меры.
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