В Бангладеш выявили три первых случая заражения коронавирусом

В Иране за сутки из-за коронавируса умерли почти 50 человек

В Иране за сутки из-за коронавируса умерли почти 50 человек

Возраст заболевших от 20 до 35 лет.

Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.