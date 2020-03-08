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В Бангладеш выявили три первых случая заражения коронавирусом
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РИА Новости

В Бангладеш выявили три первых случая заражения коронавирусом

14:16 08.03.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкСотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Сотрудница Центра гигиены и эпидемиологии в Забайкальском крае за работой. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар - РИА Новости. Бангладеш подтверждает первые случаи заражения коронавирусом, болезнь обнаружена у трех человек, сообщила директор института эпидемиологии, борьбы с болезнями и исследований Меерджади Сабрина Флора.
Выступая на брифинге, который транслировал ряд местных СМИ, она заявила, что двое из заболевших, члены одной семьи, недавно приехали из Италии. Третий человек заразился после контакта с этими людьми, отметила Флора.
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Возраст заболевших от 20 до 35 лет.
Власти Бангладеш 4 марта ограничили въезд людей из Италии, Южной Кореи, Японии и Кувейта без медицинской справки о том, что они не заражены коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
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Коронавирус Covid-19Распространение нового коронавирусаВОЗКитайБангладешВ мире
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