В Бангладеш выявили три первых случая заражения коронавирусом

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 мар - РИА Новости. Бангладеш подтверждает первые случаи заражения коронавирусом, болезнь обнаружена у трех человек, сообщила директор института эпидемиологии, борьбы с болезнями и исследований Меерджади Сабрина Флора.
Выступая на брифинге, который транслировал ряд местных СМИ, она заявила, что двое из заболевших, члены одной семьи, недавно приехали из Италии. Третий человек заразился после контакта с этими людьми, отметила Флора.
Возраст заболевших от 20 до 35 лет.
Власти Бангладеш 4 марта ограничили въезд людей из Италии, Южной Кореи, Японии и Кувейта без медицинской справки о том, что они не заражены коронавирусом.
Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19.
Число зараженных в материковом Китае превысило 80,6 тысячи человек, скончались 3097, излечились более 57 тысяч. По последним данным ВОЗ, за пределами КНР скончались 335 человек.
2 марта, 16:06Симптомы коронавируса: как распознать болезнь