Минздрав Австрии скорректировал число зараженных коронавирусом до 99

ВЕНА, 8 мар - РИА Новости. Министерство здравоохранения Австрии в воскресенье скорректировало данные по количеству зараженных коронавирусом в стране, число подтвержденных случаев составило 99, сообщается на сайте ведомства. Министерство здравоохраненияв воскресенье скорректировало данные по количеству зараженныхв стране, число подтвержденных случаев составило 99, сообщается на сайте ведомства.

Ранее в воскресенье министерство сообщило о 104 заражённых, но позже скорректировало число до 99, объяснив это тем, что власти федеральной земли Нижняя Австрия исправили свои данные с 36 до 31 подтверждённого случая. К данному моменту в Австрии провели 4 509 тестов. Два человека в Тироле уже излечились от коронавируса.

В пятницу канцлер Австрии Себастьян Курц объявил о введении новых мер, призванных остановить распространение коронавируса в стране. Во-первых, прекращаются прямые рейсы в Иран, Южную Корею, а также аэропорты Милана и Болоньи. Во-вторых, будут проводиться медицинские проверки в ряде пунктов на границе с Италией. В-третьих, для граждан третьих стран, которые будут прилетать в Австрию из затронутых вирусом регионов, обязательным требованием теперь будет подтверждение от врача об отсутствии коронавируса.