В московском метро рассказали о бесплатном проезде для женщин 8 марта

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московский метрополитен опроверг информацию, что на некоторых станциях не действует обещанный бесплатный проезд для женщин 8 марта

Ранее в соцсетях появилась информация, что обещанный бесплатный проезд 8 марта для дам в метро не соблюдается. В частности, приводились в пример станции "Бульвар Дмитрия Донского", "Отрадное" и "Бабушкинская" со ссылкой на слова сотрудников станций, которые якобы не получали соответствующего распоряжения руководства.

"Сегодня проезд в метро и МЦК для всех женщин бесплатный. Для того чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций метро", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.