Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-03-08T19:14+0300
https://ria.ru/20200308/1568314908.html
В московском метро рассказали о бесплатном проезде для женщин 8 марта
https://cdn24.img.ria.ru/images/150820/01/1508200199_0:177:4185:2531_1036x0_80_0_0_c390066fed260e67b0762f6fc118b869.jpg
РИА Новости

В московском метро рассказали о бесплатном проезде для женщин 8 марта

13:54 08.03.2020 (обновлено: 19:14 08.03.2020)
9456
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПассажиры в ретропоезде
Пассажиры в ретропоезде
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
Пассажиры в ретропоезде. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Московский метрополитен опроверг информацию, что на некоторых станциях не действует обещанный бесплатный проезд для женщин 8 марта.
Ранее в соцсетях появилась информация, что обещанный бесплатный проезд 8 марта для дам в метро не соблюдается. В частности, приводились в пример станции "Бульвар Дмитрия Донского", "Отрадное" и "Бабушкинская" со ссылкой на слова сотрудников станций, которые якобы не получали соответствующего распоряжения руководства.
"Сегодня проезд в метро и МЦК для всех женщин бесплатный. Для того чтобы воспользоваться подарком, необходимо пройти через один из открытых турникетов. Такой проход организован на каждой из станций метро", — сообщили РИА Новости в пресс-службе Московского метрополитена.
Также в пресс-службе призвали пассажирок быть внимательными, не прикладывать карты для оплаты, а сразу проходить через открытые створки турникета, отмеченного праздничным стикером.
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина
Вчера, 13:08
Роднина назвала подарки на 8 Марта настоящей головоломкой для мужчин
276101015
Обсудить 4
Московский метрополитен8 мартаОбщество
Рекомендуем
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Банкноты номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей
Доллар подорожал до 72 рублей после резкого падения цен на нефть
Участники демонстрации держат флаг Украины у памятника Тарасу Шевченко в Харькове
Автор строк "Никогда мы не будем братьями" рассказала о конце Украины
Нефтяные вышки
"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
Запуск рельсового автобуса между Керчью и Анапой
Из Керчи в Анапу по Крымскому мосту проехал первый рельсовый автобус
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Пешеходный мост через реку Северный Донец у КПП Станица Луганская
Бывший украинский шпион заявил, что война за Донбасс проиграна
Нефтяные вышки
Стоимость нефти Brent на открытии торгов рухнула более чем на 30%
Председатель совета директоров Тинькофф Банк Олег Тиньков
Forbes: Олег Тиньков за день потерял 400 миллионов долларов
Американские доллары
Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
Москва
Блогер из Польши оценила жизнь в Москве с ребенком
Трейдер на площадке Нью-Йоркской фондовой биржи
Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
Станислав Богданович и Александра Вернигора
Что случилось с украинскими шахматистами, погибшими в Москве
Добыча нефти
Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния