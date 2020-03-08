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Путин изменил положение об администрации президента
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РИА Новости

Путин изменил положение об администрации президента

13:48 08.03.2020 (обновлено: 22:54 08.03.2020)
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин подписал указ об изменениях положения об администрации президента, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Пункт 7 дополнен тем, что президенту теперь подчиняется заместитель председателя Совета безопасности РФ.
Президент, в частности, назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, может назначать и освобождать от должности начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, заместителя секретаря Совбеза, а также помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза.
Дмитрий Медведев
Вчера, 13:37
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Дмитрий МедведевВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
И как раньше без зампреда обходились, ума не приложу!
8 марта, 13:53
Von Stirliz
1142620011
Читать противно
8 марта, 14:44
Олег 84
12910117
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