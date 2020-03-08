Путин изменил положение об администрации президента

Президент, в частности, назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, может назначать и освобождать от должности начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, заместителя секретаря Совбеза, а также помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза.