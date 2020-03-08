Второй случай заболевания коронавирусом подтвержден в Латвии

"В воскресенье центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) получил от национальной референтной лаборатории микробиологии информацию о втором подтвержденном случае COVID-19 в Латвии. Пациентка доставлена в Латвийский инфектологический центр Восточной клинической больницы", - сказано в сообщении минздрава.

Женщина заразилась вирусом на курорте Червиния в Италии недалеко от границы со Швейцарией, где она находилась в группе туристов с 29 февраля по 7 марта.