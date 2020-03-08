В Иране за сутки из-за коронавируса умерли почти 50 человек

ТЕГЕРАН, 8 мар – РИА Новости. Почти 50 человек, зараженных Почти 50 человек, зараженных коронавирусом , скончались за сутки в Иране , это наибольший показатель жертв с 19 февраля, всего погибли 194 человека, сообщил официальный представитель минздрава страны Киануш Джаханпур.

В эфире телеканала IRINN представитель минздрава обнародовал новые данные по коронавирусу в стране, сообщив, что в последние два дня наблюдается "относительное снижение" случаев заражения коронавирусом.

Если 6 марта Иран зафиксировал рекордные 1234 новых случая заражения коронавирусом, то последние сутки было установлено 743 новых случая. С учетом этих данных общее число заражений составило 6566, при этом 2134 человека выздоровели.

"За сутки мы получили сообщения о 49 смертельных случаях, к данному моменту по меньшей мере всего погибли 194 наших соотечественников", - сообщил Джаханпур. До сегодняшнего дня наибольшее число жертв за сутки - 21 человек.

Коронавирус затронул абсолютно все провинции Ирана: лидирует Тегеран (1705 заражений), за ним идут Кум (685), Мазендеран (620), Гилян (496), Исфахан (564).

Власти Ирана предприняли меры для того, чтобы ограничить распространение вируса, в том числе отменили занятия в учебных заведения вплоть до "нового года" (Ноуруза). В Иране он начинается 20 марта, после чего - новогодние каникулы.

По-прежнему действуют и рекомендации оставаться дома и воздержаться от необязательных поездок - ближе к Ноурузу и во время него, как правило, увеличивается число междугородних поездок. Кроме того, отменены культурные и спортивные мероприятия, в частности перенесены футбольные игры на более поздний срок.