Зампред Совбеза сможет увольнять и назначать детского омбудсмена

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сможет увольнять и назначать на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ... назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - говорится в тексте указа.
Также он сможет назначать и освобождать от должности начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, заместителя секретаря Совбеза, а также помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза.
Ранее за эти назначения отвечал президент РФ.
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