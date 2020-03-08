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Зампред Совбеза сможет увольнять и назначать детского омбудсмена
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РИА Новости

Зампред Совбеза сможет увольнять и назначать детского омбудсмена

13:37 08.03.2020
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
Дмитрий Медведев. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев сможет увольнять и назначать на должность уполномоченного по правам ребенка в РФ, соответствующий указ президента опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Заместитель председателя Совета безопасности РФ... назначает на должность и освобождает от должности в администрации должностных лиц, непосредственно ему подчиненных, уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка", - говорится в тексте указа.
Также он сможет назначать и освобождать от должности начальников управлений президента, руководителей иных самостоятельных подразделений администрации, первого заместителя секретаря Совбеза, руководителя секретариата заместителя председателя Совбеза, заместителя секретаря Совбеза, а также помощников заместителя председателя и помощников секретаря Совбеза.
Ранее за эти назначения отвечал президент РФ.
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РоссияДмитрий МедведевСовет Безопасности РФПолитика
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