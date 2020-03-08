Власти Москвы рассказали, как можно сдать анализы на коронавирус

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Самостоятельная сдача анализа на коронавирус в Самостоятельная сдача анализа на коронавирус в Москве не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ при самоизоляции необходимо вызвать врача, сообщает пресс-служба департамента здравоохранения Москвы в опубликованном списке вопросов и ответов по новому коронавирусу

"Самостоятельная сдача анализов на коронавирус не предусмотрена", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что для постановки диагноза пациенту без симптомов ОРВИ необходимо провести два исследования, а при наличии симптомов ОРВИ - не менее 3 раз.

"Если вы здоровы, то ежедневно о своем самочувствии и температуре тела вы сообщаете в поликлинику по месту жительства в течение всего периода карантина - 14 дней. Если вам нужен больничный лист, необходимо обратиться в вашу поликлинику. Если у вас появились симптомы ОРВИ, незамедлительно вызывайте врача", - даются рекомендации в сообщении в ответ на вопрос, куда обращаться после получения постановления Роспотребнадзора

Подчеркивается, что при несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная - вплоть до лишения свободы на срок до 5 лет.

"Люди с подозрением на коронавирусную инфекцию с одинаковыми сроками пересечения границы либо контакта с заболевшим лежат в маломестных палатах. При первом положительном результате анализа на коронавирусную инфекцию пациента незамедлительно изолируют", - отмечается в сообщении.

Также дополняется, что в больницах соблюдаются все необходимые меры защиты от коронавируса: во время работы персонал использует средства индивидуальной защиты (маски, респираторы, перчатки, медицинские шапочки). В конце каждой смены медперсонал сдает экипировку для утилизации и проходит полную санитарную обработку (душ с моющими и дезинфицирующими средствами).

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из стран, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.