Президент Италии поздравил женщин с 8 марта

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом. Архивное фото

Ситуация в Италии в связи с коронавирусом

РИМ, 8 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Президент Италии Серджо Маттарелла в воскресенье поздравил соотечественниц с Международным женским днем , подчеркнув особый вклад, который итальянки вносят сейчас в борьбу с распространением коронавируса.

"Прежде всего мои мысли и признательность обращены к женщинам - и их много, - которые в больницах, лабораториях, "красных зонах" занимаются противодействием распространению вируса , который вызывает нашу озабоченность в эти дни", - заявил глава итальянского государства в видеообращении, которое показали общенациональные телеканалы.

"Они работают в сложных условиях, компетентно, в духе жертвенности и самоотверженности", - сказал президент, подчеркнув, что на женские плечи в эти дни легли большие рабочие нагрузки.

"Хотел бы особым образом посвятить им этот важный день", - отметил Маттарелла.

Президент также сообщил, что в этом году из-за эпидемии коронавируса традиционный прием по случаю дня 8 марта в Квиринальском дворце проводиться не будет.