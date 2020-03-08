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Президент Италии поздравил женщин с 8 марта
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РИА Новости

Президент Италии поздравил женщин с 8 марта

13:20 08.03.2020
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© РИА Новости / Алессандро Рота / Перейти в фотобанкСитуация в Италии в связи с коронавирусом
Ситуация в Италии в связи с коронавирусом
© РИА Новости / Алессандро Рота
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Ситуация в Италии в связи с коронавирусом. Архивное фото
РИМ, 8 мар - РИА Новости, Сергей Старцев. Президент Италии Серджо Маттарелла в воскресенье поздравил соотечественниц с Международным женским днем, подчеркнув особый вклад, который итальянки вносят сейчас в борьбу с распространением коронавируса.
"Прежде всего мои мысли и признательность обращены к женщинам - и их много, - которые в больницах, лабораториях, "красных зонах" занимаются противодействием распространению вируса, который вызывает нашу озабоченность в эти дни", - заявил глава итальянского государства в видеообращении, которое показали общенациональные телеканалы.
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"Они работают в сложных условиях, компетентно, в духе жертвенности и самоотверженности", - сказал президент, подчеркнув, что на женские плечи в эти дни легли большие рабочие нагрузки.
"Хотел бы особым образом посвятить им этот важный день", - отметил Маттарелла.
Президент также сообщил, что в этом году из-за эпидемии коронавируса традиционный прием по случаю дня 8 марта в Квиринальском дворце проводиться не будет.
В субботу вечером глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи человек, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за минувшие сутки выросло на 36.
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Коронавирус Covid-19Серджо МаттареллаМеждународный женский деньИталияВ мире
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