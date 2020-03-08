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Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером
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РИА Новости

Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером

13:15 08.03.2020
5747
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
КИЕВ, 8 мар – РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский признался, что не ощущает главу России Владимира Путина своим партнером, однако партнерство между двумя государствами возможно.
"Я не чувствую его (Путина – ред.) как партнера. Пожалуй, партнером Украина с Россией может быть, и я действительно хотел бы быть свидетелем этого не через 100 лет. Я хотел бы это увидеть. Потому что я уверен, что большинство россиян не хочет, чтобы была война", - заявил Зеленский в интервью газете Guardian.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
Президент России Владимир Путин, президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский во время встречи в нормандском формате в Елисейском дворце
Вчера, 11:54
Зеленский назвал переговоры с Путиным сложными
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Обсудить 12
РоссияВерховная Рада УкраиныВладимир ЗеленскийВладимир ПутинУкраинаВ мире
Популярные комментарии
пусть с роялем ощущает)))
8 марта, 13:19
Руслан Якубик
8350001
Ну можно же просто не стрелять и остаться на тех позициях где сейчас стоят войска не пытаясь захватить новые территории. И сразу наступит мир и тишина. И даже если не будет переговоров, будет мир.
8 марта, 13:19
АСАндрей Ст
3001000
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