Россия зафиксировала в Сирии восемь нарушений перемирия за сутки

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Латакия - четыре, Алеппо - три, Идлиб - один. Турецкой частью представительства не зафиксировано фактов открытия огня", - говорится в сообщении.
В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В населенном пункте Хафиан провинции Алеппо выдано 200 продовольственных наборов, общим весом 0,77 тонны. В населенном пункте Мухамед-эль-Айешь провинции Ракка выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,90 тонны. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано 375 продовольственных наборов общим весом 2,30 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.