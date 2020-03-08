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Панорама Идлиба, Сирия
Война в Сирии
2020-03-08T13:12+0300
https://ria.ru/20200308/1568313970.html
Россия зафиксировала в Сирии восемь нарушений перемирия за сутки
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568235389_0:0:3106:1748_1036x0_80_0_0_5b3c24a1a116ba8c5e37da14db8c1b94.jpg
РИА Новости

Россия зафиксировала в Сирии восемь нарушений перемирия за сутки

13:12 08.03.2020
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© Фото : SANAВоеннослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб
© Фото : SANA
Военнослужащие сирийской правительственной армии в провинции Идлиб. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Россия в составе совместной российско-турецкой комиссии по фактам нарушения перемирия в Сирии за сутки зафиксировала восемь нарушений, Турция не зафиксировала фактов открытия огня, сообщается в бюллетене Минобороны РФ на его сайте.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Латакия - четыре, Алеппо - три, Идлиб - один. Турецкой частью представительства не зафиксировано фактов открытия огня", - говорится в сообщении.
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В течение суток Центром по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев проведены три гуманитарные акции. В населенном пункте Хафиан провинции Алеппо выдано 200 продовольственных наборов, общим весом 0,77 тонны. В населенном пункте Мухамед-эль-Айешь провинции Ракка выдано 250 продовольственных наборов общим весом 0,90 тонны. В населенном пункте Сальхиях провинции Дейр-Эз-Зор выдано 375 продовольственных наборов общим весом 2,30 тонны.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство")* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
* Запрещенная в России террористическая группировка.
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