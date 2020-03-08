В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии

РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Новый декрет Совета министров Новый декрет Совета министров Италии , по которому ограничиваются въезд и выезд в охваченные вспышкой коронавируса регионы на севере страны, разрешает туристам вернуться домой, сообщает посольство России в Риме.

Дипмиссия, опираясь на опубликованный документ, также предупреждает, что въезд и выезд из новой зоны разрешены только при необходимости.

В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардии, а также в 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не выступил в силу.

"Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения из режима ограничения въезда/выезда только в случае необходимости, вызванной подтвержденными причинами рабочего характера или по состоянию здоровья", - заявили в посольстве.

В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.