Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Новогодний фон
Туризм
2020-03-08T13:09+0300
https://ria.ru/20200308/1568313899.html
В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1b/1565270563_0:29:3072:1757_1036x0_80_0_0_bee5e8f77930fd58bae3cb6a1e106db9.jpg
РИА Новости

В посольстве России разъяснили новый декрет по карантину в Италии

13:09 08.03.2020
4220
© AP Photo / Lapresse/ Claudio FurlanДевушка в медицинской маске на улице Милана
Девушка в медицинской маске на улице Милана
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
РИМ, 8 мар – РИА Новости, Александр Логунов. Новый декрет Совета министров Италии, по которому ограничиваются въезд и выезд в охваченные вспышкой коронавируса регионы на севере страны, разрешает туристам вернуться домой, сообщает посольство России в Риме.
Дипмиссия, опираясь на опубликованный документ, также предупреждает, что въезд и выезд из новой зоны разрешены только при необходимости.
В ночь на воскресенье премьер Италии Джузеппе Конте подписал декрет, который затрагивает область Ломбардии, а также в 14 провинций в областях Эмилия-Романья, Марке, Пьемонт и Венето. Документ еще не выступил в силу.
"Временно находящимся на территории этих зон гражданам разрешается выехать к месту их постоянного проживания. Для остальных допускаются исключения из режима ограничения въезда/выезда только в случае необходимости, вызванной подтвержденными причинами рабочего характера или по состоянию здоровья", - заявили в посольстве.
Скорость распространения нового коронавируса
8 февраля, 14:35
Скорость распространения нового коронавируса
В субботу глава службы гражданской обороны Италии Анджело Боррелли сообщил, что общее число зараженных коронавирусом в Италии за сутки выросло на 1,2 тысячи - до 5,8 тысячи, жертвами инфекции стали 223 человека, при этом число смертельных исходов за сутки выросло на 36.
"Вновь обращаемся к российским гражданам с просьбой прислушаться к рекомендациям МИД России и посольства и воздержаться от поездок в Италию в настоящее время", - отметили дипломаты.
1440302
Обсудить 0
ТуризмКоронавирус Covid-19РоссияИталияВ мире
Рекомендуем
Президент России Владимир Путин
Путин поручил провести миграционную реформу в России
Самолет итальянской авиакомпании Alitalia
Alitalia сообщила об изменении рейсов в аэропортах Милана и Венеции
Самолет Boeing 737-800 авиакомпании Победа в международном аэропорту Внуково
"Победа" объявила об отмене рейсов в Италию
Медицинские работники
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
Пассажиры в терминале F в международном аэропорту Шереметьево имени А. С. Пушкина в Москве
Посольство Италии рекомендует своим гражданам не приезжать в Россию
Гечек, Турция
Власти Турции рассказали о мерах против проникновения коронавируса
Документы мигранта
Россия может ввести для мигрантов "соглашения о лояльности"
Туристы в защитных костюмах и масках во время карнавала в Венеции
Власти Венето раскритиковали декрет Рима о борьбе с коронавирусом
Защитная маска на скульптуре в Турине, Италия
Италия вышла на первое место в мире по смертности от коронавируса
Сотрудники скорой помощи в защитных костюмах на территории больничного комплекса в Коммунарке
В России выявили новые случаи заражения коронавирусом
Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
На севере Италии ввели ограничения из-за коронавируса
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Генконсульство призвало французов отложить поездки в Россию
Пенсионное удостоверение
В ПФР объяснили, за счет чего можно получить пенсию в 50 тысяч рублей
Президент РФ Владимир Путин и президент Франции Эммануэль Макрон и президент Украины Владимир Зеленский
Зеленский заявил, что не ощущает Путина партнером
Медицинские работники перед осмотром пассажиров в аэропорту Шереметьево
Власти Москвы пригрозили тюрьмой нарушителям карантина по коронавирусу
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:43СМИ: в Ухане уже закрылись 11 из 14 временных госпиталей
06:32У побережья Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,9
06:20В Китае 53 соцработника умерли, исполняя обязанности во время эпидемии
06:06Метрополитен-музей в Нью-Йорке устроит вечеринку в честь 150-летия
06:05Суды смогут отправлять пьяных рецидивистов на принудительное лечение
05:58Гидрометцентр предупредил о тумане в Москве и области
05:53Главы военных ведомств Сеула провели совещание после пусков ракет КНДР
05:45"На рынке прольется кровь": мировые СМИ — об обрушении нефтяных цен
05:38Пуски КНДР могут быть частью военных учений, считают в Южной Корее
05:28Курс доллара на международных торгах превысил 73 рубля
05:26Эксперт: падение цен может ударить по производителям сланцевой нефти
05:11В Алеппо восстановили главную городскую больницу
05:06Специалисты пояснили, в какой бак выбрасывать цветы после праздника
04:59Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать ювелирные изделия
04:57Электронные торги фьючерсами S&P 500 в США приостановлены
04:50В Южной Корее рассказали о запущенных КНДР ракетах
04:43Цены на нефть на электронных торгах в США обрушились на 21%
04:42Пушков ответил на слова Климкина о катастрофе для Киева в День Победы
04:41Падение цен на нефть Brent оказалось сильнейшим с 1991 года
04:37Число зараженных коронавирусом в Южной Корее выросло до 7382 человек
Лента новостейМолния