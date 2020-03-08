Роднина назвала подарки на 8 марта настоящей головоломкой для мужчин

МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины перед Мужчины перед 8 марта буквально сходят с ума, решая головоломку, чем удивить своих женщин в этот раз, считает трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина

"Я знаю и чувствую это постоянно, что перед этим праздником наши мужчины буквально сходят с ума. Мужчины, которые рядом с тобой по работе, по жизни. Такое вот, достаточно волнительное для них состояние, и, мне кажется, они от этого получают удовольствие. Потому что это, конечно, такие головоломки: решать, что в этот раз, чем удивить наших женщин. Это, конечно, все непросто", - сказала РИА Новости Роднина.

Депутат пожелала женщинам в этот день не иметь завышенных ожиданий и понимать, что самый лучший подарок женщина делает себе сама – своим хорошим настроением, которое зависит только от нее.

Роднина отметила, что совмещать должность депутата Госдумы с заботой о себе и своей семье ей помогают хорошее планирование и организация.

"Скажу честно, у меня вся жизнь такая напряженная, поэтому пока удается (совмещать – ред.)... В мое время нас еще в школе учили, как планировать свой день, планировать свою работу. Да, у нас в школе были такие отдельные занятия", - рассказала Роднина.

Чемпионка отметила, что когда она занималась спортом, он не был для нее профессией. И каждый фигурист должен понимать, что спорт – это временно.