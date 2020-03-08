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Роднина назвала подарки на 8 марта настоящей головоломкой для мужчин
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РИА Новости

Роднина назвала подарки на 8 марта настоящей головоломкой для мужчин

13:08 08.03.2020
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© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗаместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Заместитель председателя комитета Государственной Думы РФ по международным делам Ирина Роднина. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар - РИА Новости. Мужчины перед 8 марта буквально сходят с ума, решая головоломку, чем удивить своих женщин в этот раз, считает трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира по фигурному катанию, депутат Госдумы Ирина Роднина.
"Я знаю и чувствую это постоянно, что перед этим праздником наши мужчины буквально сходят с ума. Мужчины, которые рядом с тобой по работе, по жизни. Такое вот, достаточно волнительное для них состояние, и, мне кажется, они от этого получают удовольствие. Потому что это, конечно, такие головоломки: решать, что в этот раз, чем удивить наших женщин. Это, конечно, все непросто", - сказала РИА Новости Роднина.
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Депутат пожелала женщинам в этот день не иметь завышенных ожиданий и понимать, что самый лучший подарок женщина делает себе сама – своим хорошим настроением, которое зависит только от нее.
Роднина отметила, что совмещать должность депутата Госдумы с заботой о себе и своей семье ей помогают хорошее планирование и организация.
"Скажу честно, у меня вся жизнь такая напряженная, поэтому пока удается (совмещать – ред.)... В мое время нас еще в школе учили, как планировать свой день, планировать свою работу. Да, у нас в школе были такие отдельные занятия", - рассказала Роднина.
Чемпионка отметила, что когда она занималась спортом, он не был для нее профессией. И каждый фигурист должен понимать, что спорт – это временно.
"Когда я занималась спортом, это не было профессией. Мы все прекрасно понимали, что рано или поздно это все закончится. Поэтому говорить о том, что мы занимались именно построением профессии, это неправильно. Мы все прекрасно понимали, это закончится, и надо иметь образование, надо иметь действительно профессию, а спорт – это было увлечение", - сказала Роднина.
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Ирина РоднинаМеждународный женский деньГосдума РФОбщество
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