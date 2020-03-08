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2020-03-08T20:38+0300
https://ria.ru/20200308/1568313799.html
Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном
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РИА Новости

Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

13:06 08.03.2020 (обновлено: 20:38 08.03.2020)
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МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Телеканал "Звезда" опубликовал видео с учений самолетов ВКС в небе над Северным Ледовитым океаном.
Два экипажа дальних противолодочных самолетов Ту-142 Северного флота отработали решение задач в дальней морской зоне. Они обеспечивали топливом истребители МиГ-31 отдельного смешанного авиаполка Северного флота.
Во время маневров экипажи Ту-142 также отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78.
Продолжительность полета составила более тринадцати часов. Маршрут самолетов протяженностью около десяти тысяч километров проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.
После выполнения задач летчики совершили успешную посадку на один из аэродромов ВВС и ПВО Северного флота.
Для сопровождения российских Ту-142 в небо поднимались британские истребители Typhoon.
Как написали в Twitter Королевских ВВС, российские самолеты "не входили в воздушное пространство Великобритании", однако приблизились "к зоне британских интересов".
Противолодочный самолет ТУ-142
Вчера, 04:13
Британия подняла истребители для сопровождения российских Ту-142
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Северный Ледовитый океанИл-78Северное мореВоздушно-космические силы РоссииТу-142МиГ-31БезопасностьВ мире
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