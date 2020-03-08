Опубликовано видео полета Ту-142 над Северным Ледовитым океаном

Во время маневров экипажи Ту-142 также отработали дозаправку в воздухе от танкера Ил-78.
Продолжительность полета составила более тринадцати часов. Маршрут самолетов протяженностью около десяти тысяч километров проходил над нейтральными водами Баренцева, Норвежского, Северного морей и Атлантического океана.
После выполнения задач летчики совершили успешную посадку на один из аэродромов ВВС и ПВО Северного флота.
Для сопровождения российских Ту-142 в небо поднимались британские истребители Typhoon.
Как написали в Twitter Королевских ВВС, российские самолеты "не входили в воздушное пространство Великобритании", однако приблизились "к зоне британских интересов".