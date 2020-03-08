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2020-03-08T13:05+0300
https://ria.ru/20200308/1568313748.html
В Берлине приветствовали начало суда по делу о крушении MH17
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РИА Новости

В Берлине приветствовали начало суда по делу о крушении MH17

13:05 08.03.2020
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
БЕРЛИН, 8 мар - РИА Новости. Германия приветствует начало судебного процесса по делу о крушении малайзийского рейса MH-17, призывает все страны конструктивно участвовать в дальнейшем расследовании, заявил МИД ФРГ в воскресенье.
Судебный процесс по делу, в котором значатся четыре фигуранта, начнется в Гааге 9 марта.
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"Германия приветствует начало 9 марта уголовного процесса по уничтожению самолета "Малайзийских авиалиний" MH17 17 июля 2014 года. Этот процесс является важным шагом по прояснению этого ужасного преступления, в котором погибли 298 человек", - говорится в сообщении МИД.
В ведомстве отметили, что Германия поддерживала расследование с самого его начала и призвала другие страны делать также. "Призываем все страны вносить конструктивный вклад в дальнейшее расследование", - добавили в МИД.
Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, потерпел крушение 17 июля 2014 года под Донецком. На борту находились 298 человек, все они погибли. Киев обвинил в катастрофе ополченцев, те заявили, что не располагают средствами, которые позволили бы сбить воздушное судно на такой высоте.
Место крушения малайзийского Boeing 777 в Донецкой области
7 марта, 14:11
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Совместная следственная группа (ССГ), которая под руководством генпрокуратуры Нидерландов без участия РФ проводит расследование обстоятельств крушения, позже представила промежуточные итоги. Следствие утверждает, что Boeing был сбит из зенитного ракетного комплекса "Бук", принадлежавшего 53-й зенитно-ракетной бригаде ВС РФ из Курска. Как заявлял заместитель генпрокурора России Николай Винниченко, российская сторона передала Нидерландам не только данные российских радаров, но и документацию, свидетельствующую о том, что ракета ЗРК "Бук", поразившая Boeing, принадлежала Украине, однако эту информацию следователи проигнорировали.
МИД РФ заявил, что обвинения ССГ в причастности России к крушению малайзийского Boeing голословны и вызывают сожаление, расследование является предвзятым и однобоким. Позже президент Владимир Путин отметил, что Россию не допускают к расследованию катастрофы лайнера на востоке Украины, а Москва может признать результаты следствия, если будет принимать в нем полноценное участие. Все ракеты, двигатель от которой продемонстрировала голландская комиссия по расследованию крушения MH17, были утилизированы после 2011 года, сообщили в Минобороны России. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз заявлял, что Москва категорически отвергает обвинения в причастности к крушению малайзийского Boeing.
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MH17. РасследованиеБук (зенитный ракетный комплекс)МИД ГерманииНиколай ВинниченкоДмитрий ПесковВладимир ПутинМалайзияНидерландыУкраинаВ мире
Популярные комментарии
На необъяснимую медлительность и другие "выкрутасы" Гааги, на "исчезновение" свидетелей на Украине, на недопущение России (и, на первом этапе, Малайзии) к расследованию, на отказ рассматривать российские материалы по МН17 ----на всё это Германия закрывала глаза и хрюкала в тряпочку. А теперь встрепенулась...
8 марта, 14:28
АБАлександр Белый
1310010
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