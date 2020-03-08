В Берлине приветствовали начало суда по делу о крушении MH17

Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

Адвокат рассказала о процессе в Гааге по делу о крушении МН17

"Германия приветствует начало 9 марта уголовного процесса по уничтожению самолета "Малайзийских авиалиний" MH17 17 июля 2014 года. Этот процесс является важным шагом по прояснению этого ужасного преступления, в котором погибли 298 человек", - говорится в сообщении МИД.

В ведомстве отметили, что Германия поддерживала расследование с самого его начала и призвала другие страны делать также. "Призываем все страны вносить конструктивный вклад в дальнейшее расследование", - добавили в МИД.