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https://ria.ru/20200308/1568313711.html
Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/06/1568270267_0:33:1775:1031_1036x0_80_0_0_023c90eff124c22c07c014a7bbdda9ca.jpg
РИА Новости

Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

13:05 08.03.2020 (обновлено: 14:06 08.03.2020)
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© РИА НовостиМедицинские работники
Медицинские работники
© РИА Новости
Медицинские работники. Архивное фото
МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом​.
В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные страны, тоже сидеть дома.​

"Не должны, если вы не больны коронавирусной инфекцией. Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования — использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения".​

Знак красного креста на здании больницы
Департамент здравоохранения Москвы
При этом, если пациент изолирован в стационаре, тогда родственники посещать его не могут.
Президент США Дональд Трамп
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У посетителя конференции с участием Трампа нашли коронавирус
Эти меры ввели для предотвращения распространения заболевания. Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными.
"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые вы можете уточнить, позвонив в справочную больницы", — добавили в сообщении.
В том случае, если пациент изолирован дома и живет один, ему стоит выходить на улицу только при крайней необходимости в малолюдное время и обязательно в медицинской маске. Желательно пользоваться службами доставки, помощью друзей и знакомых.
Контроль за соблюдением режима изоляции ведется в том числе с помощью видеонаблюдения.
Сотрудник Республиканской клинической инфекционной больницы Татарстана, где были размещены россияне, эвакуированные с лайнера Diamond Princess
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Подчеркивается, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ необходимо при соблюдении режима самоизоляции вызвать врача.
Для постановки диагноза пациенту без симптомов ОРВИ необходимо провести два исследования, а при наличии симптомов — не менее трех раз.
Отмечается, что при несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.
Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг своим указом ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из государств, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.
Всего в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии.
Первый заболевший коронавирусом в Москве выздоровел, его выписали из больницы. В стационарах остаются пять пациентов с инфекцией.
Регионы риска: распространение коронавируса в мире
© РИА Новости / Антон Быстров / Перейти в фотобанк

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

Жители Тегерана идут по одной из центральных улиц в медицинских масках
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

Санитарная обработка мавзолея Фатимы Масуме в Куме
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
© AFP 2020 / Atta Kenare

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

Санитарная обработка автобуса в Тегеране
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
© РИА Новости / Антон Быстров

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

Люди в медицинских масках на улице столицы Ирана города Тегеран
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
© AFP 2020 / Banaras Khan

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

Врач проверяет температуру тела человека, возвращающегося из Ирана в карантинной зоне в пакистано-иранском приграничном городе Тафтан
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
© AP Photo

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

Сотрудник в маске моет террасу торгового центра в Ла Калета, Тенерифе
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
© AP Photo

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

Мужчина в маске в Ла Калета, Тенерифе
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
© AP Photo

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

Женщина в отеле Costa Adeje Palace в Ла Калета, Тенерифе
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

Туристы фотографируются на фоне собора в Милане
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

Итальянские солдаты в санитарных масках патрулируют площадь в центре Милана
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

Девушка в медицинской маске на улице Милана
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
© AFP 2020 / Yonhap

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
© AFP 2020 / Jung Yeon-je

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

Очередь за медицинскими масками в Тэгу
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
© AFP 2020 / Yonhap

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

Медицинские работники пассажиров в Тэгу
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
© AP Photo / Lee Jin-man

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

Профилактические меры против распространения коронавируса COVID-19 в Сеуле
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
1 из 15

В Южной Корее число пациентов с коронавирусом превысило полторы тысячи, в Италии заболели около 500 человек, в Иране — почти 250.

© РИА Новости / Антон Быстров
Перейти в фотобанк
2 из 15

Туристы, которые запланировали поездку в эти страны, могут перенести ее, изменить направление или расторгнуть договор и вернуть все деньги.

© AFP 2020 / Mehdi Marizad/ Fars News Agency
3 из 15

В Иране заражение началось с города Кум — места паломничества мусульман-шиитов.

© AFP 2020 / Atta Kenare
4 из 15

За последние сутки число заболевших увеличилось более чем на сто человек — с 139 до 245.

© РИА Новости / Антон Быстров
5 из 15

Власти Ирана ограничили передвижение людей с признаками болезни. Въезжающим в оживленные города измеряют температуру и при необходимости отправляют в карантин.

© AFP 2020 / Banaras Khan
6 из 15

На острове Тенерифе более тысячи человек оказались заблокированы в отеле H10 Costa Adeje Palace.

© AP Photo
7 из 15

Строгие меры приняли после того, как у туриста, приехавшего на Тенерифе из Италии, нашли коронавирус.

© AP Photo
8 из 15

Как стало известно, среди постояльцев отеля H10 Costa Adeje Palace есть супружеская пара из России.

© AP Photo
9 из 15

Эпицентром вспышки коронавируса в Италии стала Ломбардия. Первый случай заражения выявили неделю назад в городе Кодоньо.

© AFP 2020 / Lapresse/ Claudio Furlan
10 из 15

Из-за сложной эпидемиологической ситуации досрочно завершился Венецианский карнавал, а в Милане отменили несколько событий недели моды.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
11 из 15

Путешественники отказались почти от половины заказов на туры в Италию.

© AP Photo / Lapresse/ Claudio Furlan
12 из 15

Южная Корея по скорости распространения вируса занимает второе место после Китая, где возникла болезнь.

© AFP 2020 / Yonhap
13 из 15

Вспышку эпидемии зафиксировали в южнокорейском городе Дэгу. Обеспокоенные жители выстроились в гигантскую очередь за медицинскими масками.

© AFP 2020 / Jung Yeon-je
14 из 15

Россия с 1 марта ограничивает авиасообщение с Южной Кореей.

© AFP 2020 / Yonhap
15 из 15

Посольство России в Южной Корее рекомендовало россиянам, находящимся в республике, встать на консульский учет.

© AP Photo / Lee Jin-man
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Коронавирус Covid-19МоскваОбщество
Популярные комментарии
Евросоюз своим разгильдяйством сам себе могилу выкопал. Проблема даже не в том, что у них там тысячи человек тепереь от вируса погибнут, а в том что у них экономика реально развалится, потому что всё десять раз перекредитовано и всюду надуты пузыри. Если мы не хотим уподобиться этим бестолковым европейцам нам надо коронавирус душить в зародыше всеми возможными средствами.
8 марта, 14:22
СССергей Смирнов
3140024
Так вроде как Путин сказал - что нет никакого короновируса , это все «сказки» Запада . Или опять в невпопад сказал ?
8 марта, 14:07
freizdorf
9300126
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