Власти Москвы разъяснили правила карантина по коронавирусу

МОСКВА, 8 мар — РИА Новости. Департамент здравоохранения Департамент здравоохранения Москвы опубликовал ответы на ряд популярных вопросов, связанных с новым коронавирусом ​.

В частности, власти разъяснили, должны ли члены семьи изолированного, не посещавшие опасные страны, тоже сидеть дома.​

"Не должны, если вы не больны коронавирусной инфекцией. Но при наличии возможности лучше воздержаться от контактов с родственниками на период карантина. Риск инфицирования членов семьи снижается, если соблюдать основные гигиенические требования — использовать маску, индивидуальную посуду, часто мыть руки и пользоваться кожными антисептиками, регулярно проветривать помещения".​ Департамент здравоохранения Москвы

При этом, если пациент изолирован в стационаре, тогда родственники посещать его не могут.

Эти меры ввели для предотвращения распространения заболевания. Однако все, кто находятся на лечении в стационаре, всегда могут воспользоваться мобильным телефоном для связи с родными.

"Родственники могут передавать пациентам продукты питания и личные вещи, однако существует ряд ограничений, которые вы можете уточнить, позвонив в справочную больницы", — добавили в сообщении.

В том случае, если пациент изолирован дома и живет один, ему стоит выходить на улицу только при крайней необходимости в малолюдное время и обязательно в медицинской маске. Желательно пользоваться службами доставки, помощью друзей и знакомых.

Контроль за соблюдением режима изоляции ведется в том числе с помощью видеонаблюдения.

Подчеркивается, что самостоятельная сдача анализа на коронавирус не предусмотрена, при первых симптомах ОРВИ необходимо при соблюдении режима самоизоляции вызвать врача.

Для постановки диагноза пациенту без симптомов ОРВИ необходимо провести два исследования, а при наличии симптомов — не менее трех раз.

Отмечается, что при несоблюдении режима 14-дневной изоляции пациенту может грозить ответственность, в том числе уголовная — вплоть до лишения свободы на срок до пяти лет.

Мэр Москвы Сергей Собянин в четверг своим указом ввел режим повышенной готовности из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции. Граждане, посещавшие страны и территории, где были случаи инфекции, должны сообщать о своем возвращении в Россию на горячую линию. При возвращении из государств, неблагоприятных по коронавирусу, необходимо соблюдать двухнедельный карантин.

Всего в России зарегистрировали 14 случаев коронавирусной инфекции, из них два — у граждан Китая, 11 — у граждан России, вернувшихся из Италии, один — у гражданина Италии.